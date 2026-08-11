Borstlist
Högkvalitativ borstlist för utbyte när borstarna på XXL fogborsten är slitna. Ta enkelt bort den utslitna borstlisten och sätt i en ny.
När de slitstarka borstarna på XXL fogborsten är utslitna bör de bytas ut för att fortsätta uppnå perfekta rengöringsresultat. Dra helt enkelt ut hela borstlisten och ersätt den med en ny.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|156 x 18 x 25
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Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)