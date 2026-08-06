Fönstermunstycke till ångtvättar
Med fönstermunstycket kan även svåråtkomliga fönsterrutor rengöras enkelt och grundligt tack vare det långa, flexibla gummibladet. För ett resultat som blir skinande rent.
Den enkla lösningen för rengöring av glasytor med en ångtvätt. Med fönstermunstycket kan fönster, speglar och andra glasytor rengöras enkelt och utan ränder. Det långa gummibladet gör det lätt att få bort ränder och märken, även från svåråtkomliga områden. För effektiv fönsterrengöring utan kemikalier.
Egenskaper och fördelar
Öppningar i munstycket för ånga
- Glasrutan ångbehandlas vilket bidrar till att ta bort smuts på ett optimalt sätt.
Högkvalitativ suglist
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|140 x 225 x 43
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Användningsområden
- Fönster och glasytor