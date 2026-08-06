Den enkla lösningen för rengöring av glasytor med en ångtvätt. Med fönstermunstycket kan fönster, speglar och andra glasytor rengöras enkelt och utan ränder. Det långa gummibladet gör det lätt att få bort ränder och märken, även från svåråtkomliga områden. För effektiv fönsterrengöring utan kemikalier.