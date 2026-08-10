Začetni set krp
Visokokakovosten komplet začetnih krp za čiščenje s paro vsebuje dve univerzalni krpi za čiščenje tal, abrazivni pokrov za ročno šobo in krpo za poliranje.
Začetni komplet krp za popolno čistočo med čiščenjem s paro. Dve krpi za čiščenje tal s posebno zankasto strukturo tkanine ponujata posebno dobro pobiranje umazanije, tudi vogale in robove očistite brez truda. Visoka paroprepustnost krp za čiščenje tal zagotavlja odlične in higienske rezultate čiščenja. Preprosto in hitro jih je mogoče pritrditi na talno šobo EasyFix s pomočjo zanke in odstraniti brez stika z umazanijo. Z abrazivno prevleko za ročno šobo lahko preprosto odstranite še tako trdovraten vodni kamen in ostanke mila, s polirno krpo pa bodo ogledala in druge gladke površine zasijale kot nove.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
- Posebna zankasta struktura v tkanini krp za čiščenje tal nudi posebno dobro pobiranje umazanije.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Visokokakovostna prevleka iz mikrovlaken za ročno šobo z grobimi ter mehkimi mikrovlakni
- Optimalno raztapljanje vodnega kamna in ostankov mila zahvaljujoč abrazivnim vlaknom.
Krpa za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Rezultat poliranja brez sledi.
- Zelo dobro vpijanje vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,141
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,19
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Tuš kabina/kad
- Umivalniki
- Pipe
- Ogledala
- Stenske ploščice