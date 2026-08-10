Začetni komplet krp za popolno čistočo med čiščenjem s paro. Dve krpi za čiščenje tal s posebno zankasto strukturo tkanine ponujata posebno dobro pobiranje umazanije, tudi vogale in robove očistite brez truda. Visoka paroprepustnost krp za čiščenje tal zagotavlja odlične in higienske rezultate čiščenja. Preprosto in hitro jih je mogoče pritrditi na talno šobo EasyFix s pomočjo zanke in odstraniti brez stika z umazanijo. Z abrazivno prevleko za ročno šobo lahko preprosto odstranite še tako trdovraten vodni kamen in ostanke mila, s polirno krpo pa bodo ogledala in druge gladke površine zasijale kot nove.