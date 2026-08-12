Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm

Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.

S mokro-suchou podlahovou hubicou Adv s priemerom DN 35 vyrobenou z robustného plastu možno ľahko odstrániť tekutiny, hrubé nečistoty a jemný prach. Podlahová hubica je široká 360 milimetrov, obsahuje bočné valčeky a je vhodná pre mokré a suché vysávače. Kefové lišty a stierky je možné rýchlo a jednoducho vymeniť pomocou klipu.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 360
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 360 x 220 x 90

Video

Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher