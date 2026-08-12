Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm
Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.
S mokro-suchou podlahovou hubicou Adv s priemerom DN 35 vyrobenou z robustného plastu možno ľahko odstrániť tekutiny, hrubé nečistoty a jemný prach. Podlahová hubica je široká 360 milimetrov, obsahuje bočné valčeky a je vhodná pre mokré a suché vysávače. Kefové lišty a stierky je možné rýchlo a jednoducho vymeniť pomocou klipu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|360
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|360 x 220 x 90
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Kompatibilné stroje
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm náhradný diel
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