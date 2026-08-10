Plochý skladaný filter na renovácie pre WD 4-6
Špeciálny plochý skladaný filter pre dlhotrvajúci sací výkon pri vysávaní jemného prachu počas renovácií a pri práci s elektrickým náradím. Vhodné pre mokrosuché vysávače Kärcher.
Špeciálny plochý skladaný filter Renovation KFI 4440 je ideálny na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt a kvapalín. Je tiež obzvlášť vhodný na vysávanie jemného prachu, ktorý vzniká pri renovačných prácach a pri práci s elektrickým náradím. Polyesterový materiál robí filter odolným voči vlhkosti. Nepriľnavý povlak tiež účinne zabraňuje upchávaniu filtra a zaisťuje dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania. Plochý skladaný filter, umiestnený v patentovanej filtračnej kazete, sa dá mimoriadne ľahko a rýchlo vymeniť – a to všetko bez kontaktu s nečistotami: jednoducho otvorte filtračnú kazetu, vymeňte filter, zatvorte filtračnú kazetu a hotovo. Špeciálne vyvinutý pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 4–7 a KWD 4–6.
Vlastnosti a výhody
Polyesterový filtračný materiál s nepriľnavým povrchom
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania.
- Pre nepretržitú prácu.
- Odolný voči vlhkosti a dlhotrvajúci.
Patentovaná technológia vyberania filtra
- Mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
- Plochý skladaný filter je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd otvorením filtračného boxu – bez kontaktu s nečistotami.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
Oblasti využitia
- Jemný prach
- Jemné nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Kvapaliny
- Dielňa
- Renovácia