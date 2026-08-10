Plochý skladaný filter na renovácie pre WD 4-6

Špeciálny plochý skladaný filter pre dlhotrvajúci sací výkon pri vysávaní jemného prachu počas renovácií a pri práci s elektrickým náradím. Vhodné pre mokrosuché vysávače Kärcher.

Špeciálny plochý skladaný filter Renovation KFI 4440 je ideálny na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt a kvapalín. Je tiež obzvlášť vhodný na vysávanie jemného prachu, ktorý vzniká pri renovačných prácach a pri práci s elektrickým náradím. Polyesterový materiál robí filter odolným voči vlhkosti. Nepriľnavý povlak tiež účinne zabraňuje upchávaniu filtra a zaisťuje dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania. Plochý skladaný filter, umiestnený v patentovanej filtračnej kazete, sa dá mimoriadne ľahko a rýchlo vymeniť – a to všetko bez kontaktu s nečistotami: jednoducho otvorte filtračnú kazetu, vymeňte filter, zatvorte filtračnú kazetu a hotovo. Špeciálne vyvinutý pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 4–7 a KWD 4–6.

Vlastnosti a výhody
Polyesterový filtračný materiál s nepriľnavým povrchom
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania.
  • Pre nepretržitú prácu.
  • Odolný voči vlhkosti a dlhotrvajúci.
Patentovaná technológia vyberania filtra
  • Mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
  • Plochý skladaný filter je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd otvorením filtračného boxu – bez kontaktu s nečistotami.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 163 x 104 x 50
Oblasti využitia
  • Jemný prach
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Renovácia