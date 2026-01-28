Pracovný nadstavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5
Pracovný nadstavec Vario Power Jet 145 pre vysokotlakové čističe triedy K 4-K 5. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.
Pracovný nadstavec Vario Power: nastavenie od nízkotlakového prúdu až po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou otáčaním pracovného nadstavca. Ideálne pre čistenie menších plôch okolo domu a na záhrade. Napríklad pre čistenie múrikov, ciest, plotov alebo vozidiel. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4-K 5.
Vlastnosti a výhody
Plynule nastaviteľný
- Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Nízkotlakový prúd čistiaceho prostriedku
- Plynulá regulácia tlaku - od nízkotlakového prúdu čistiaceho prostriedku až po vysokotlakový prúd.
Úspora času
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|448 x 46 x 46
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Fasáda
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Cesty
- Ploty
- Oblasti okolo domu a záhrady
Pracovný nadstavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher