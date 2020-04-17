Predĺženie sacej hadice 3,5 m
Predĺženie sacej hadice s dĺžkou 3,5 m je vhodné pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher WD z oblasti Dom a záhrada a zaisťuje väčší polomer pôsobenia a väčšiu voľnosť pohybu.
Predĺženie sacej hadice s dĺžkou 3,5 m zvyšuje polomer pôsobenia, zvyšuje voľnosť pohybu, a tým uľahčuje prácu, najmä pri čistení schodov alebo čistení interiéru vozidla. Praktické predĺženie sacej hadice je vhodné pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher z oblasti Dom a záhrada.
Vlastnosti a výhody
Rozšírenie akčného rádia a vylepšenie voľnosti pohybu (napríklad pri čistení interiéru auta)
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibilné stroje
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/4/35
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/8/22 Car
- Mokro suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro suchý vysávač WD 4 V-20/8/22 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22 Anniversary Edition
- Viacúčelovy vysávač WD 5 P Premium
Oblasti využitia
- Interiér vozidla
- Renovácia
- Dielňa
- Domáca dielňa
- Pivnica
- Garáž
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Vstupný priestor
- Schody