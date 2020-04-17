Predĺženie sacej hadice 3,5 m

Predĺženie sacej hadice s dĺžkou 3,5 m je vhodné pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher WD z oblasti Dom a záhrada a zaisťuje väčší polomer pôsobenia a väčšiu voľnosť pohybu.

Predĺženie sacej hadice s dĺžkou 3,5 m zvyšuje polomer pôsobenia, zvyšuje voľnosť pohybu, a tým uľahčuje prácu, najmä pri čistení schodov alebo čistení interiéru vozidla. Praktické predĺženie sacej hadice je vhodné pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher z oblasti Dom a záhrada.

Vlastnosti a výhody
Rozšírenie akčného rádia a vylepšenie voľnosti pohybu (napríklad pri čistení interiéru auta)
Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 3600 x 55 x 64
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Interiér vozidla
  • Renovácia
  • Dielňa
  • Domáca dielňa
  • Pivnica
  • Garáž
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Vstupný priestor
  • Schody