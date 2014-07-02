Pripájacia súprava Basic
Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla.
Pripájacia súprava Basic na presné pripojenie vodných 1/2" hadíc (13 mm) na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne s praktickým klik systémom. Pripojovacia súprava sa hodí pre všetky uvedené čerpadlá s pripájacím závitom G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Vrátane prípojky na kohútik
- Na rýchle spojenie spojky a čerpadla
Praktický klik systém
- Uľahčuje spojenie hadíc s čerpadlom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky