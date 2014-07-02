Pripájacia súprava Basic

Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla.

Pripájacia súprava Basic na presné pripojenie vodných 1/2" hadíc (13 mm) na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne s praktickým klik systémom. Pripojovacia súprava sa hodí pre všetky uvedené čerpadlá s pripájacím závitom G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Vrátane prípojky na kohútik
  • Na rýchle spojenie spojky a čerpadla
Praktický klik systém
  • Uľahčuje spojenie hadíc s čerpadlom.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 79 x 42 x 42
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky