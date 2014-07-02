Pripájacia súprava Premium

Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla.

Pripájacia súprava Premium na presné pripojenie vodných 3/4" hadíc (19 mm) na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne s praktickým klik systémom. Pripojovacia súprava zabezpečuje vyšší prietok vody a hodí sa pre všetky uvedené čerpadlá s pripájacím závitom G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Veľký priemer
  • Pre zvýšený prietok vody
Vrátane prípojky na kohútik
  • Na rýchle spojenie spojky a čerpadla
Praktický klik systém
  • Uľahčuje spojenie hadíc s čerpadlom.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 84 x 59 x 59
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky