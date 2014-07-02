Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4"
Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre pripojenie na 3/4" saciu hadicu.
Sací filter so spätným ventilom v základnej verzii pre 3/4" hadice. Vhodný na pripojenie na saciu hadicu pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. V štandardnej výbave je hadicová svorka.
Vlastnosti a výhody
Spätný ventil
- Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia.
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar
- Na individuálne zostavenie hadicovej súpravy
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Hodí sa pre hadice 3/4"
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|40 x 146 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.