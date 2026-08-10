Sacia súprava, 3/4", 3,5 m
Hotová na pripojenie a vákuotesná: sacia súprava vrátane 3,5 m sacej hadice, sacieho filtra, spätného ventilu a tesniaceho princípu PerfectConnect. Ideálna pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou.
Pripájacia súprava sa môže pripojiť priamo na čerpadlo a obsahuje 3,5 m vákuotesnú nasávaciu hadicu s priemerom 3/4" na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov. Sací filter a spätný ventil umožňujú jednoduché pripojenie na saciu stranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pre zásobovanie domácnosti vodou. Integrovaný spätný ventil je ideálny na zabránenie spätnému toku prečerpávanej vody a na skrátenie času opätovného nasatia. Použiteľná aj ako predĺženie špirálovej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). Princíp tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP okrem toho umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie
- Pre nasávanie vody sa jednoducho a pohodlne montuje na čerpadlo
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|3,5
|Veľkosť závitu
|G1
|Priemer
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|80 x 380 x 380
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.