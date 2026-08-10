Súprava utierok z mikrovlákna pre kuchyne EasyFix

Súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v kuchyni obsahuje dve kvalitné utierky na podlahu z mikrovlákna, jeden návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako aj jednu utierku z mikrovlákna na antikorové povrchy.

Súprava kvalitných utierok z mikrovlákna pre perfektnú čistotu v celej kuchyni. 2 utierky na podlahu z mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix sa postarajú o žiarivo čistú podlahu v kuchyni. Vďaka suchému zipsu sa rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu EasyFix a dajú sa z nej zložiť bez kontaktu so špinou. Pomocou návleku z mikrovlákna na ručnú hubicu je možné bez námahy odstrániť aj nepoddajné znečistenie (napr. z varnej dosky). S utierkou z mikrovlákna na antikor zažiaria všetky antikorové plochy v novom lesku.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek z mikrovlákna s gumičkou
  • Jednoduché nasadenie návleku
  • Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Utierka z kvalitného mikrovlákna na antikorové povrchy
  • Výsledok čistenia bez šmúh.
  • Veľmi dobrá absorpcia vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Umývadlo / drez
  • Digestory
  • Varné dosky
  • nehrdzavejúca oceľ
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Vnútro skriniek, zásuvky
  • Obkladačky