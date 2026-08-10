Súprava utierok z mikrovlákna pre kuchyne EasyFix
Súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v kuchyni obsahuje dve kvalitné utierky na podlahu z mikrovlákna, jeden návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako aj jednu utierku z mikrovlákna na antikorové povrchy.
Súprava kvalitných utierok z mikrovlákna pre perfektnú čistotu v celej kuchyni. 2 utierky na podlahu z mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix sa postarajú o žiarivo čistú podlahu v kuchyni. Vďaka suchému zipsu sa rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu EasyFix a dajú sa z nej zložiť bez kontaktu so špinou. Pomocou návleku z mikrovlákna na ručnú hubicu je možné bez námahy odstrániť aj nepoddajné znečistenie (napr. z varnej dosky). S utierkou z mikrovlákna na antikor zažiaria všetky antikorové plochy v novom lesku.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek z mikrovlákna s gumičkou
- Jednoduché nasadenie návleku
- Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Utierka z kvalitného mikrovlákna na antikorové povrchy
- Výsledok čistenia bez šmúh.
- Veľmi dobrá absorpcia vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Pracovné dosky v kuchyni
- Umývadlo / drez
- Digestory
- Varné dosky
- nehrdzavejúca oceľ
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Vnútro skriniek, zásuvky
- Obkladačky