Фільтр від накипу для SC 3

Картридж з фільтром для видалення накипу автоматично та ефективно видаляє вапно із води, що заливається, - забезпечує довгий строк служби апарату. Підходить для пароочисника SC 3.

Просто та ефективно: коли індикатор картриджа для видалення накипу загоряється червоним на дисплеї пристрою SC 3, просто вийміть його і вставте новий. Потім натисніть кнопку скидання – і ви можете продовжити очищення паром, як і раніше.

Особливості та переваги
Захист апарата від утворення вапняних відкладень
  • Продовжує термін служби пароочисника.
Проста і швидка заміна картриджа
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,141
Вага (з упаковкою) (кг) 0,159
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 56 x 56 x 163
Області застосування
  • Очищення від накипу для пароочисників Керхер