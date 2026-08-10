Фільтр від накипу для SC 3
Картридж з фільтром для видалення накипу автоматично та ефективно видаляє вапно із води, що заливається, - забезпечує довгий строк служби апарату. Підходить для пароочисника SC 3.
Просто та ефективно: коли індикатор картриджа для видалення накипу загоряється червоним на дисплеї пристрою SC 3, просто вийміть його і вставте новий. Потім натисніть кнопку скидання – і ви можете продовжити очищення паром, як і раніше.
Особливості та переваги
Захист апарата від утворення вапняних відкладень
- Продовжує термін служби пароочисника.
Проста і швидка заміна картриджа
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,141
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,159
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|56 x 56 x 163
Сумісна техніка
Області застосування
- Очищення від накипу для пароочисників Керхер