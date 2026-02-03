Концентрат чистячого засобу для скла RM 500, 500мл

Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,562
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 65 x 210
Властивості
  • Очищення без розводів
  • Не ушкоджує оброблювані матеріали
  • Приємний свіжий аромат
  • Має хороші змочувальні властивості
  • Можливе ручне застосування
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Гратчасті вікна
  • Дзеркала
  • Скляні столи
  • Душові кабіни
