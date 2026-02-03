Концентрат чистячого засобу для скла RM 500, 500мл
Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,562
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Властивості
- Очищення без розводів
- Не ушкоджує оброблювані матеріали
- Приємний свіжий аромат
- Має хороші змочувальні властивості
- Можливе ручне застосування
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Гратчасті вікна
- Дзеркала
- Скляні столи
- Душові кабіни