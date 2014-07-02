Ручная насадка
Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.
Ручная насадка для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее. Применяется с пароочистителями.
Особенности и преимущества
Щетинки
- Для удаления крупных загрязнений
Удобный размер
- Оптимальная для небольших участков, окон и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,101
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 200 x 60
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Кафель
- Душевая кабина / ванна
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Духовка
- Кухня