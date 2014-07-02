Ручна насадка
Для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї.
Ручна насадка для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї. Виктористовується з пароочисниками.
Особливості та переваги
Щетинки
- Для видалення великих забруднень
Зручний розмір
- Оптимальна для невеликих ділянок, вікон і т.д.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,101
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,163
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 200 x 60
Відео
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Кахель
- Душова кабіна / ванна
- Варильні панелі
- Витяжки
- Холодильник (всередині / зовні)
- Духовка
- Кухня