Ручна насадка

Для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї.

Ручна насадка для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї. Виктористовується з пароочисниками.

Особливості та переваги
Щетинки
  • Для видалення великих забруднень
Зручний розмір
  • Оптимальна для невеликих ділянок, вікон і т.д.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,101
Вага (з упаковкою) (кг) 0,163
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 165 x 200 x 60

Відео

Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Кахель
  • Душова кабіна / ванна
  • Варильні панелі
  • Витяжки
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Духовка
  • Кухня