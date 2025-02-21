Мощная швабра PS 30 Plus
Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.
Высокое давление против сильных загрязнений: мощная швабра PS 30 Plus является идеальным решением для очистки поверхностей малой или средней площади от стойкой грязи. Три встроенных сопла высокого давления не только эффективно удаляют ее, но и обеспечивают высокую производительность уборки. А для легкой и эффективной очистки угловых и краевых участков предусмотрена возможность поворота бокового сопла на 40º. При этом конструкция швабры обеспечивает пользователю защиту от брызг воды. Еще одним преимуществом компактной швабры PS 30 Plus является ее пригодность для чистки лестничных ступеней. Подвижная щеточная головка швабры расширяет спектр решаемых задач: для очистки труднодоступных мест ее можно повернуть на 360°. После очистки любой гладкой поверхности загрязненную воду с нее можно легко согнать при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов.
Особенности и преимущества
Поворотное боковое соплоТщательная и аккуратная очистка любых угловых и краевых участков.
Поворачиваемая на 360° щеточная головкаВозможность очистки труднодоступных мест.
Щеточное кольцо (в т. ч. вокруг бокового сопла)Защита от брызг воды при любом положении сопла.
Три сопла высокого давления
- Эффективное устранение стойких загрязнений.
Компактность
- Возможность удобной очистки узких мест.
Комбинация обработки высоким давлением и ручного прижима щетки
- Обеспечивает более эффективную очистку в сравнении с обычной шваброй.
Резиновый водосгон
- Легкий сгон грязной воды. Может заменяться без применения инструментов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,932
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,347
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|749 x 264 x 768
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Балкон
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.