Imemisvoolik
4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.
Seeria Te seadmetele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|4
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Versioon
|Standard
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|470 x 450 x 80
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