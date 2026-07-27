Imemisvoolik

4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.

Seeria Te seadmetele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 4
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Versioon Standard
Kogus (tk.) 1
Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 470 x 450 x 80
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