Pinnapesur FR 30
Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|300
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
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