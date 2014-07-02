Lattiasuulake WD
Lattiasuulake märkä-kuivaimuriin soveltuu sekä märän, että kuivan pinnan imurointiin kätevän jalkapainikkeen vuoksi. Sopii kaikkiin Home&Garden -malliston märkä-kuivaimureihin. Parkkipidike.
Oli lika kuivaa tai märkää, hienoa tai karheampaa - kätevästi jalkapainikkeella säädettävä suulake takaa täydellisen lian imuroinnin. Optimaalinen liukuvuus sivusuuntaisten pyörien ansiosta. Kätevä parkkipidike suulakkeessa helpottaa säilytystä tauon aikana.
Ominaisuudet ja edut
Märkä- ja kuivaimurointiin optimaalinen imuteho yhdistetyllä harja/lasta-suulakkeella
Kätevän jalkapainikkeen ansiosta helposti mukautettavissa erilaisiin likatyyppeihin
Sivusuuntaisten pyörien ansiosta hyvä liikkuvuus
Kätevä parkkitoiminto lattiasuulakkeessa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 70 x 124
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Terassi
- Kulkuväylät
- Eteiset
- Harrastetilat
- Kellari
- Autotalli
- Työpaja
- Remontointi
- Nesteet