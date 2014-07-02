Lattiasuulake WD

Lattiasuulake märkä-kuivaimuriin soveltuu sekä märän, että kuivan pinnan imurointiin kätevän jalkapainikkeen vuoksi. Sopii kaikkiin Home&Garden -malliston märkä-kuivaimureihin. Parkkipidike.

Oli lika kuivaa tai märkää, hienoa tai karheampaa - kätevästi jalkapainikkeella säädettävä suulake takaa täydellisen lian imuroinnin. Optimaalinen liukuvuus sivusuuntaisten pyörien ansiosta. Kätevä parkkipidike suulakkeessa helpottaa säilytystä tauon aikana.

Ominaisuudet ja edut
Märkä- ja kuivaimurointiin optimaalinen imuteho yhdistetyllä harja/lasta-suulakkeella
Kätevän jalkapainikkeen ansiosta helposti mukautettavissa erilaisiin likatyyppeihin
Sivusuuntaisten pyörien ansiosta hyvä liikkuvuus
Kätevä parkkitoiminto lattiasuulakkeessa
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 70 x 124
Käyttökohteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Terassi
  • Kulkuväylät
  • Eteiset
  • Harrastetilat
  • Kellari
  • Autotalli
  • Työpaja
  • Remontointi
  • Nesteet