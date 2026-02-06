PC 15 -putkenavaussetti

Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.

Käytännöllinen ja monipuolinen putkien puhdistussarja putkien, viemäreiden ja syöksytorvien puhdistukseen sekä tukosten tehokkaaseen poistamiseen. Toimitukseen kuuluu kaksi erilaista suutinta, joita voidaan vaihtaa nopeasti ruuviliitännän ansiosta. Suihkusuutin tuottaa voimakkaan eteenpäin suuntautuvan paineen neljän taaksepäin suuntautuvan korkeapainevesisuihkun avulla – ihanteellinen syöksytorville ja kiinteiden aineiden tukosten poistamiseen. Pyörivää suutinta käytetään ennaltaehkäisevään huoltosiivoukseen. Sen 360° puhdistusjärjestelmä poistaa tehokkaasti kerrostumat putkien sisäseinämistä. Tämä estää tukosten muodostumisen. Suuttimien muotoilu on optimoitu siten, ettei korkeapaineletkun liitoskohtaan synny ulokkeita. Tämä minimoi riskin, että suutin juuttuisi putkeen. 15-metrinen, joustava korkealaatuinen letku on vahvistettu tekstiilipunoksella – helppoa käsittelyä varten kulmikkaissa putkistojärjestelmissä. Letkussa on taittumissuoja ja messinkiliitännät, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Sopii käytettäväksi sekä kotona että ulkona yhdessä kaikkien Kärcher K 2–K 7 -sarjan painepesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
PC 15 -putkenavaussetti: Suutin on helppo vaihtaa
Suutin on helppo vaihtaa
Tehokas suihkusuutin putkien puhdistukseen ja tukosten avaamiseen. Pyörivä 360° -suutin huoltoon ja tukosten ehkäisyyn.
PC 15 -putkenavaussetti: Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
Liuottaa tukokset putkista nopeasti ja tehokkaasti. Ympäristöystävällinen ja kemikaaliton. Letku työntyy eteenpäin automaattisesti veden paineen avulla.
PC 15 -putkenavaussetti: Joustava letku tekstiilipäällysteellä
Joustava letku tekstiilipäällysteellä
Helppo käsitellä myös kulmikkaissa putkistoissa. Käytännöllinen säilytys
Optimoitu suuttimen muotoilu
  • Liitoskohdat ovat sileitä, jotta estetään mahdollinen juuttuminen.
  • Kompakti muotoilu tuo maksimaalisen liikkuvuuden
Liittimet ja suuttimet on tehty kestävästä messingistä ja ruostumattomasta teräksestä
  • Kestävä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 1,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,4
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 250 x 80

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Videot
Käyttökohteet
  • Putkien puhdistus
  • Syöksytorvien avaus
  • Viemäreiden puhdistus
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.