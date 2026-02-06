PC 7.5 -putkenavaussetti
Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7,5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.
Käytännöllinen ja monipuolinen putkien puhdistussarja putkien, viemäreiden ja syöksytorvien puhdistukseen sekä tukosten tehokkaaseen poistamiseen. Toimitukseen kuuluu kaksi erilaista suutinta, joita voidaan vaihtaa nopeasti ruuviliitännän ansiosta. Suihkusuutin tuottaa voimakkaan eteenpäin suuntautuvan paineen neljän taaksepäin suuntautuvan korkeapainevesisuihkun avulla – ihanteellinen syöksytorville ja kiinteiden aineiden tukosten poistamiseen. Pyörivää suutinta käytetään ennaltaehkäisevään huoltosiivoukseen. Sen 360° puhdistusjärjestelmä poistaa tehokkaasti kerrostumat putkien sisäseinämistä. Tämä estää tukosten muodostumisen. Suuttimien muotoilu on optimoitu siten, ettei korkeapaineletkun liitoskohtaan synny ulokkeita. Tämä minimoi riskin, että suutin juuttuisi putkeen. 7,5-metrinen, joustava korkealaatuinen letku on vahvistettu tekstiilipunoksella – helppoa käsittelyä varten kulmikkaissa putkistojärjestelmissä. Letkussa on taittumissuoja ja messinkiliitännät, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Sopii käytettäväksi sekä kotona että ulkona yhdessä kaikkien Kärcher K 2–K 7 -sarjan painepesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Suutin on helppo vaihtaaTehokas suihkusuutin putkien puhdistukseen ja tukosten avaamiseen. Pyörivä 360° -suutin huoltoon ja tukosten ehkäisyyn.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineellaLiuottaa tukokset putkista nopeasti ja tehokkaasti. Ympäristöystävällinen ja kemikaaliton. Letku työntyy eteenpäin automaattisesti veden paineen avulla.
Joustava letku tekstiilipäällysteelläHelppo käsitellä myös kulmikkaissa putkistoissa. Käytännöllinen säilytys
Optimoitu suuttimen muotoilu
- Liitoskohdat ovat sileitä, jotta estetään mahdollinen juuttuminen.
- Kompakti muotoilu tuo maksimaalisen liikkuvuuden
Liittimet ja suuttimet on tehty kestävästä messingistä ja ruostumattomasta teräksestä
- Kestävä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|245 x 245 x 55
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Putkien puhdistus
- Syöksytorvien avaus
- Viemäreiden puhdistus