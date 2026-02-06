Käytännöllinen ja monipuolinen putkien puhdistussarja putkien, viemäreiden ja syöksytorvien puhdistukseen sekä tukosten tehokkaaseen poistamiseen. Toimitukseen kuuluu kaksi erilaista suutinta, joita voidaan vaihtaa nopeasti ruuviliitännän ansiosta. Suihkusuutin tuottaa voimakkaan eteenpäin suuntautuvan paineen neljän taaksepäin suuntautuvan korkeapainevesisuihkun avulla – ihanteellinen syöksytorville ja kiinteiden aineiden tukosten poistamiseen. Pyörivää suutinta käytetään ennaltaehkäisevään huoltosiivoukseen. Sen 360° puhdistusjärjestelmä poistaa tehokkaasti kerrostumat putkien sisäseinämistä. Tämä estää tukosten muodostumisen. Suuttimien muotoilu on optimoitu siten, ettei korkeapaineletkun liitoskohtaan synny ulokkeita. Tämä minimoi riskin, että suutin juuttuisi putkeen. 7,5-metrinen, joustava korkealaatuinen letku on vahvistettu tekstiilipunoksella – helppoa käsittelyä varten kulmikkaissa putkistojärjestelmissä. Letkussa on taittumissuoja ja messinkiliitännät, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Sopii käytettäväksi sekä kotona että ulkona yhdessä kaikkien Kärcher K 2–K 7 -sarjan painepesureiden kanssa.