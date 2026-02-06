Epämukavan ja ennen kaikkea ylimääräisen lakaisun tai imuroinnin sijaan voit poistaa porauspölyn sen lähteellä, suoraan porausreiästä. Siksi ei ole väliä poraatko seinään vai kattoon tai jopa pintoihin kuten laatta, tapetti, kipsi, kivi, betoni tai puu, tämän tarvikkeen avulla kaikenlainen tavanomainen materiaali imaistaan talteen imurin säiliöön. Lisäksi sinun ei tarvitse luottaa toisen henkilön apuun, vaan voit porata ja sitten imeä porapölyn vaivattomasti itse, jolloin alue jää puhtaaksi. Sopii kaikkiin tavanomaisiin porakoneisiin, joiden porakoko on enintään 15 mm.