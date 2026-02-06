Suulake porauspölylle
Märkä-kuivaimureille WD 2-6 suunniteltu suulake porauspölyn keräämiseen. Soveltuu perinteisille katto- ja seinäpinnoille.
Epämukavan ja ennen kaikkea ylimääräisen lakaisun tai imuroinnin sijaan voit poistaa porauspölyn sen lähteellä, suoraan porausreiästä. Siksi ei ole väliä poraatko seinään vai kattoon tai jopa pintoihin kuten laatta, tapetti, kipsi, kivi, betoni tai puu, tämän tarvikkeen avulla kaikenlainen tavanomainen materiaali imaistaan talteen imurin säiliöön. Lisäksi sinun ei tarvitse luottaa toisen henkilön apuun, vaan voit porata ja sitten imeä porapölyn vaivattomasti itse, jolloin alue jää puhtaaksi. Sopii kaikkiin tavanomaisiin porakoneisiin, joiden porakoko on enintään 15 mm.
Ominaisuudet ja edut
Pölyttömään poraukseen
Luotettava pölyn kerääjä perinteisille seinä- ja kattopinnoille
Pään yläpuolella poraus sujuu helpommin kuin koskaan
Poraus ja imu ilman apukäsiä
Helppo käyttää - kiinnitä imuletku, käynnistä imuri ja poraa
Painamalla keltaista katkaisijaa voidaan muuttaa porauspölyn kerääjän paikkaa ilman imurin sammuttamista.
Soveltuu kaikkiin Kärcherin märkä-kuivaimureihin
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|207 x 106 x 117
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Laatat
- Tapetti
- Laasti
- Puu
- Kivi
- Betoni