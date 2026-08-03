Zahvaljujući finim mikrovlaknima s impresivnim usisavanjem prašine, sakupljanjem prljavštine i upijanjem vlage s brisanjem u jednom koraku na glatkim i blago strukturiranim podovima: krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, iz Kärchera. Dobro uravnotežena svojstva klizanja tkanine omogućuju rad bez napora i stoga omogućuju dulje nanošenje bez umora. Mop ima zašivene uglove i ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Krpa je prikladna i za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 180 posto čistog tereta za čišćenje preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.