Krpa od mikrofibre, kratka vlakna, 40 cm
Mop od mikrovlakana, 40 × 13 cm, s omčama kratke dlake u klasičnoj džepnoj verziji. Za korištenje s ravnim sustavom brisanja iz Kärchera ili prema metodi predkondicioniranja.
Zahvaljujući finim mikrovlaknima s impresivnim usisavanjem prašine, sakupljanjem prljavštine i upijanjem vlage s brisanjem u jednom koraku na glatkim i blago strukturiranim podovima: krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, iz Kärchera. Dobro uravnotežena svojstva klizanja tkanine omogućuju rad bez napora i stoga omogućuju dulje nanošenje bez umora. Mop ima zašivene uglove i ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Krpa je prikladna i za korištenje u sustavu ravnih mopova s kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 180 posto čistog tereta za čišćenje preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Vrsta podloge
|Tvrdi podovi / Otporni podovi
|Struktura poda
|Glatko i lagano strukturirano
|Razina prljavštine
|Niska do teška
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|40
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Materijal
|85% PET / 15% PA
|Tekstilni materijal
|mikrovlakna
|Tip proizvodnje
|Pile knitted fabric (Cleaning layer)
|Struktura tekstila
|Petlja
|Temperatura pranja (°C)
|maks. 90
|Preporuka za pranje (°C)
|60
|Temperatura sušilice (°C)
|60
|Ciklusi pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.
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Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje