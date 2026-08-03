Krpa od mikrofibre, kratka vlakna, 40 cm

Mop od mikrovlakana, 40 × 13 cm, s omčama kratke dlake u klasičnoj džepnoj verziji. Za korištenje s ravnim sustavom brisanja iz Kärchera ili prema metodi predkondicioniranja.

Zahvaljujući finim mikrovlaknima s impresivnim usisavanjem prašine, sakupljanjem prljavštine i upijanjem vlage s brisanjem u jednom koraku na glatkim i blago strukturiranim podovima: krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, iz Kärchera. Dobro uravnotežena svojstva klizanja tkanine omogućuju rad bez napora i stoga omogućuju dulje nanošenje bez umora. Mop ima zašivene uglove i ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Krpa je prikladna i za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 180 posto čistog tereta za čišćenje preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Vrsta podloge Tvrdi podovi / Otporni podovi
Struktura poda Glatko i lagano strukturirano
Razina prljavštine Niska do teška
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 40
Prilog za tekstil Džepovi
Materijal 85% PET / 15% PA
Tekstilni materijal mikrovlakna
Tip proizvodnje Pile knitted fabric (Cleaning layer)
Struktura tekstila Petlja
Temperatura pranja (°C) maks. 90
Preporuka za pranje (°C) 60
Temperatura sušilice (°C) 60
Ciklusi pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg/g/m²) 0,1 / 440
Dimenzije (d × š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.

Krpa od mikrofibre, kratka vlakna, 40 cm
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
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