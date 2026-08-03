Sustav brisača poda s prskanjem ECO!

Spray mop sustav s bocom od 0,66 litara i jedinicom za prskanje. Otopina za čišćenje raspršuje se izravno na krpu i osigurava brzo i ergonomsko čišćenje malih površina.

ECO!Spray mop sustav ima sustav raspršivanja za nanošenje vode za čišćenje direktno ispred mopa. Mop u spreju posebno je prikladan za brzo i ergonomično čišćenje malih površina poda. Ovaj sustav jednostavan za korištenje vrlo je jednostavan za rukovanje, bez potrebe za obukom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Radna širina (cm) 40
Prilog za tekstil Džepovi
Materijal PP / aluminij / Silikon
Vrsta ručke Popravak
Dužina ručke (mm) 1550
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg) 1,1
Težina ambalaže (kg) 1,9
Dimenzije (d × š) (mm) 400 x 110
Dimenzije, zapakirano (mm) 400 x 110 x 1550
Sustav brisača poda s prskanjem ECO!
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
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