Sustav brisača poda s prskanjem ECO!
Spray mop sustav s bocom od 0,66 litara i jedinicom za prskanje. Otopina za čišćenje raspršuje se izravno na krpu i osigurava brzo i ergonomsko čišćenje malih površina.
ECO!Spray mop sustav ima sustav raspršivanja za nanošenje vode za čišćenje direktno ispred mopa. Mop u spreju posebno je prikladan za brzo i ergonomično čišćenje malih površina poda. Ovaj sustav jednostavan za korištenje vrlo je jednostavan za rukovanje, bez potrebe za obukom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Radna širina (cm)
|40
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Materijal
|PP / aluminij / Silikon
|Vrsta ručke
|Popravak
|Dužina ručke (mm)
|1550
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg)
|1,1
|Težina ambalaže (kg)
|1,9
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 x 110
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|400 x 110 x 1550
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje