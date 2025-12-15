Kako smanjiti potrošnju energije u hotelu?

Potrošnja energije u hotelu može se smanjiti korištenjem uređaja s optimiziranim radom, baterijskim sustavima i eco načinima čišćenja.

U hotelima s velikim dnevnim prometom gostiju čišćenje se često provodi u više smjena. Zato energetski učinkovita oprema može imati važan utjecaj na ukupne troškove, osobito u hodnicima, sobama, restoranima i zajedničkim prostorima.

Profesionalni uređaji za čišćenje hotela posebno su korisni u prostorima koji se čiste često, ali ne smiju ometati goste.

Strojevi za ribanje i sušenje, poput modela BR 30/4 C Bp, rade na bateriju i omogućuju čišćenje bez stalne ovisnosti o kabelima. To olakšava rad osoblju, smanjuje ometanje gostiju i pomaže učinkovitijem čišćenju manjih i srednjih površina.

Battery Power platforma dodatno doprinosi održivijem radu jer omogućuje:

Tiši rad u hodnicima i sobama

Fleksibilnije čišćenje bez kabela

Učinkovitije korištenje energije

Dulji vijek baterija

Jedan od primjera je BVL 5/1 Bp, profesionalni ruksak-usisavač male mase koji je prikladan za čišćenje soba, hodnika i prostora u kojima se želi održavati čistoća bez ometanja gostiju.

Energetski učinkovitija oprema pomaže hotelu ubrzati čišćenje i bolje se prilagoditi dnevnom ritmu gostiju.

Kako smanjiti potrošnju vode u hotelu?

Potrošnja vode u hotelu može se smanjiti korištenjem opreme koja prilagođava količinu vode stvarnim potrebama čišćenja.

Voda je jedan od važnih operativnih troškova u hotelima. Zato pametno doziranje vode ima važnu ulogu u održivom hotelijerstvu, osobito kod čišćenja velikih podnih površina, hodnika, kuhinja, terasa i sanitarnih prostora.

U usporedbi s čišćenjem bez optimiziranog doziranja, eco načini rada pomažu smanjiti nepotrebnu potrošnju vode i sredstva za čišćenje.

Strojevi za čišćenje velikih hotelskih površina, poput profesionalnog B 110 R modela, koriste funkcije koje prilagođavaju protok vode brzini kretanja uređaja. Tako se voda dozira prema stvarnom kretanju uređaja, umjesto da se troši jednakomjerno tijekom cijelog čišćenja.

Parni čistači iz SG linije koriste paru za uklanjanje nečistoća, što smanjuje potrebu za velikom količinom vode i agresivnim kemikalijama. Funkcija VapoHydro kombinira paru i toplu vodu, što pomaže kod uklanjanja tvrdokorne prljavštine i održavanja higijene na površinama.

U praksi, ovakva rješenja doprinose uštedi vode i energije u hotelu, a istovremeno pomažu održati visoke higijenske standarde. Podovi ostaju gotovo suhi, smanjuje se rizik od klizanja i povećava sigurnost gostiju i osoblja.

Precizno doziranje vode pomaže hotelu smanjiti potrošnju resursa i bolje kontrolirati svakodnevne troškove čišćenja.