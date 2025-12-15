Izgradite održivi hotel uz Kärcher i smanjite ekološki otisak
Održivi hotel smanjuje potrošnju vode, energije i kemikalija te istovremeno poboljšava iskustvo gostiju i smanjuje operativne troškove.
Kärcher rješenja za održivo čišćenje hotela pomažu hotelima postići višu razinu higijene uz učinkovitije korištenje resursa.
U praksi to znači da se održivost uvodi u svakodnevne procese, od čišćenja soba i hodnika do edukacije osoblja.
U nastavku donosimo praktične korake koji hotelima mogu pomoći da postanu održiviji kroz male, ali mjerljive promjene u svakodnevnom čišćenju.
Što je održivi hotel?
Održivi hotel je objekt koji smanjuje potrošnju resursa kroz odgovorno upravljanje energijom, vodom, otpadom i čišćenjem.
To uključuje:
- Pametnu potrošnju vode i energije
- Učinkovitiju opremu za čišćenje
- Manju potrošnju kemikalija
- Recikliranje i pravilno gospodarenje otpadom
- Edukaciju zaposlenika
- Jasnu komunikaciju održivih praksi prema gostima
U praksi, održivi hotel ne mora odmah provesti velike infrastrukturne zahvate. Prvi rezultati najčešće se postižu optimizacijom svakodnevnih procesa. To je posebno važno u prostorima koji se čiste više puta dnevno i izravno utječu na iskustvo gostiju.
Gdje se koriste rješenja za ekološko čišćenje hotela?
Rješenja za ekološko čišćenje hotela koriste se u prostorima koji se svakodnevno čiste i izravno utječu na higijenu, sigurnost i iskustvo gostiju.
Najčešće se primjenjuju u ovim hotelskim zonama:
- Hotelske sobe
- Hodnici
- Restorani
- Sanitarni prostori
- Wellness zone
- Terase i vanjske površine
Kako hotel može smanjiti ekološki otisak?
Hotel može smanjiti ekološki otisak manjom potrošnjom vode, energije i kemikalija te učinkovitijim procesima čišćenja.
Najvažniji koraci su:
- Analizirati trenutnu potrošnju vode i energije
- Uvesti opremu s optimiziranom potrošnjom
- Smanjiti upotrebu agresivnih kemikalija
- Educirati zaposlenike za pravilno korištenje uređaja
- Redovito pratiti rezultate i troškove
- Informirati goste o održivim mjerama hotela
Ovakav pristup pomaže hotelima da održivost ne ostane samo komunikacijska poruka, nego stvaran dio svakodnevnog poslovanja.
Je li vaš hotel spreman postati održiviji?
Hotel je spreman postati održiviji ako već prati potrošnju resursa, procese čišćenja i održive prakse koje se mogu poboljšati.
Prije ulaganja u novu opremu korisno je napraviti brzu samoprocjenu.
Upravljanje energijom
- Koristite li uređaje s optimiziranom potrošnjom energije?
- Postoje li eco načini rada, LED rasvjeta ili senzori?
- Prati li se potrošnja energije po zonama hotela?
Upravljanje vodom
- Imate li sustave koji smanjuju potrošnju vode?
- Koristi li se precizno doziranje vode pri čišćenju?
- Postoje li procedure za sprječavanje nepotrebnog rasipanja vode?
Smanjenje kemikalija i otpada
- Koristite li ekološka sredstva za čišćenje?
- Možete li dio čišćenja provoditi parom?
- Postoje li jasne procedure odvajanja i recikliranja otpada?
Edukacija i komunikacija
- Jesu li zaposlenici obučeni za održive procese čišćenja?
- Znaju li pravilno dozirati vodu i sredstva?
- Informirate li goste o mjerama održivosti koje provodite?
Ova samoprocjena pomaže hotelu razumjeti gdje se nalaze najveće prilike za uštedu vode i energije u hotelu.
Kako smanjiti potrošnju energije u hotelu?
Potrošnja energije u hotelu može se smanjiti korištenjem uređaja s optimiziranim radom, baterijskim sustavima i eco načinima čišćenja.
U hotelima s velikim dnevnim prometom gostiju čišćenje se često provodi u više smjena. Zato energetski učinkovita oprema može imati važan utjecaj na ukupne troškove, osobito u hodnicima, sobama, restoranima i zajedničkim prostorima.
Profesionalni uređaji za čišćenje hotela posebno su korisni u prostorima koji se čiste često, ali ne smiju ometati goste.
Strojevi za ribanje i sušenje, poput modela BR 30/4 C Bp, rade na bateriju i omogućuju čišćenje bez stalne ovisnosti o kabelima. To olakšava rad osoblju, smanjuje ometanje gostiju i pomaže učinkovitijem čišćenju manjih i srednjih površina.
Battery Power platforma dodatno doprinosi održivijem radu jer omogućuje:
- Tiši rad u hodnicima i sobama
- Fleksibilnije čišćenje bez kabela
- Učinkovitije korištenje energije
- Dulji vijek baterija
Jedan od primjera je BVL 5/1 Bp, profesionalni ruksak-usisavač male mase koji je prikladan za čišćenje soba, hodnika i prostora u kojima se želi održavati čistoća bez ometanja gostiju.
Energetski učinkovitija oprema pomaže hotelu ubrzati čišćenje i bolje se prilagoditi dnevnom ritmu gostiju.
Kako smanjiti potrošnju vode u hotelu?
Potrošnja vode u hotelu može se smanjiti korištenjem opreme koja prilagođava količinu vode stvarnim potrebama čišćenja.
Voda je jedan od važnih operativnih troškova u hotelima. Zato pametno doziranje vode ima važnu ulogu u održivom hotelijerstvu, osobito kod čišćenja velikih podnih površina, hodnika, kuhinja, terasa i sanitarnih prostora.
U usporedbi s čišćenjem bez optimiziranog doziranja, eco načini rada pomažu smanjiti nepotrebnu potrošnju vode i sredstva za čišćenje.
Strojevi za čišćenje velikih hotelskih površina, poput profesionalnog B 110 R modela, koriste funkcije koje prilagođavaju protok vode brzini kretanja uređaja. Tako se voda dozira prema stvarnom kretanju uređaja, umjesto da se troši jednakomjerno tijekom cijelog čišćenja.
Parni čistači iz SG linije koriste paru za uklanjanje nečistoća, što smanjuje potrebu za velikom količinom vode i agresivnim kemikalijama. Funkcija VapoHydro kombinira paru i toplu vodu, što pomaže kod uklanjanja tvrdokorne prljavštine i održavanja higijene na površinama.
U praksi, ovakva rješenja doprinose uštedi vode i energije u hotelu, a istovremeno pomažu održati visoke higijenske standarde. Podovi ostaju gotovo suhi, smanjuje se rizik od klizanja i povećava sigurnost gostiju i osoblja.
Precizno doziranje vode pomaže hotelu smanjiti potrošnju resursa i bolje kontrolirati svakodnevne troškove čišćenja.
Kako postići ekološko čišćenje hotela s manje kemikalija?
Ekološko čišćenje hotela moguće je postići korištenjem pare, preciznog doziranja i biorazgradivih sredstava za čišćenje.
Hotelske kuhinje, restorani, ulazi, terase, parkirališta i wellness prostori izloženi su masnoćama, blatu, hrani, uljima i velikoj frekvenciji ljudi. Tradicionalno čišćenje takvih prostora često zahtijeva više vode i kemikalija, što povećava troškove i količinu otpadnih voda.
Parni čistači iz SG linije smanjuju potrebu za agresivnim kemikalijama, što je posebno korisno u profesionalnim kuhinjama, sanitarnim prostorima i drugim zonama s visokim higijenskim zahtjevima.
HDS visokotlačni perači s funkcijom eco!efficiency dodatno pomažu održivijem čišćenju vanjskih površina. U tom načinu rada uređaj regulira temperaturu vode na oko 60 °C, pa se postiže učinkovito čišćenje uz manju potrošnju energije.
Za svakodnevno čišćenje tvrdih površina mogu se koristiti i biorazgradiva sredstva za čišćenje, poput univerzalnog sredstva RM 555. Takva sredstva pomažu smanjiti negativan utjecaj na okoliš, a istovremeno čuvaju materijale i površine.
Čišćenje s manje kemikalija smanjuje opterećenje otpadnih voda i stvara sigurnije okruženje za goste i osoblje. Zato je ekološko čišćenje hotela u Hrvatskoj važno za objekte koji žele povezati održivost, higijenu i profesionalni standard usluge.
Zašto gosti sve češće biraju održive hotele?
Gosti sve češće biraju održive hotele jer žele smještaj koji pokazuje odgovornost prema okolišu i zajednici.
Održive mjere hotel može komunicirati kroz:
- Web stranicu
- Oznake u sobama
- Informacije na recepciji
- Kratke poruke u objektu
- Edukaciju osoblja
Kada gost razumije koje mjere hotel provodi, održivost postaje dio ukupnog iskustva boravka.
Primjer kako održivije čišćenje može smanjiti troškove hotela
Održivije čišćenje smanjuje troškove hotela jer optimizira potrošnju vode, energije, deterdženta i vremena osoblja.
Primjer iz prakse može izgledati ovako:
Hotel koji svakodnevno čisti hodnike, recepciju i restoran koristi Kärcher stroj za pranje podova s eco načinom rada i preciznim doziranjem deterdženta.
Ako se dnevno koristi spremnik od 40 litara vode, eco!efficiency način rada može smanjiti potrošnju vode i deterdženta za do 10%, odnosno približno 4 litre.
Kod strojeva s ECO!Flow sustavom, doziranje se prilagođava brzini kretanja, pa ušteda može dosegnuti do 30%, odnosno približno 12 litara na spremnik od 40 litara.
Najveće razlike često se vide u prostorima koji se čiste najčešće:
- Hotelski hodnici
- Sanitarni prostori
- Restorani
- Wellness zone
- Ulazni prostori
- Terase i vanjske površine
Takav pristup pomaže hotelu smanjiti troškove, povećati sigurnost prostora i istovremeno održati visoku razinu higijene.
Zašto odabrati Kärcher rješenja za održivo čišćenje hotela?
Kärcher rješenja za održivo čišćenje hotela korisna su jer povezuju profesionalnu opremu, savjetovanje i edukaciju osoblja u jedno praktično rješenje za svakodnevni rad hotela.
Stručnjaci mogu pomoći hotelima odabrati opremu prema stvarnim potrebama objekta, vrsti površina, frekvenciji čišćenja i ciljevima održivosti. To je posebno važno jer hotelima nije uvijek potreban najveći ili najsnažniji uređaj, nego rješenje koje odgovara prostoru, rutini čišćenja i očekivanoj potrošnji.
Edukacija osoblja dodatno pomaže da se uređaji koriste pravilno, da se voda i sredstva za čišćenje ne troše nepotrebno i da se produlji vijek trajanja opreme.
Na što paziti pri odabiru opreme za održivo čišćenje hotela?
Pri odabiru profesionalne opreme za čišćenje hotela važno je procijeniti površinu, učestalost čišćenja, potrošnju vode, razinu buke i potrebe osoblja.
Oprema treba odgovarati i stvarnim uvjetima rada, a ne samo veličini objekta. Za manje prostore važnija je pokretljivost uređaja, dok su za veće površine važniji kapacitet spremnika, širina rada i mogućnost preciznog doziranja.
Za hotele je posebno važno uzeti u obzir prostore koji se čiste više puta dnevno, razinu ometanja gostiju i mogućnost jednostavne obuke zaposlenika.
Zato su Kärcher rješenja za održivo čišćenje hotela korisna za objekte koji žele povezati higijenu, učinkovitost i smanjenje ekološkog otiska.
Zatražite savjet Kärcher stručnjaka i odaberite opremu za čišćenje prilagođenu veličini, površinama i ciljevima održivosti vašeg hotela.
Održivi hotel kao pametna poslovna odluka
Ulaganje u održivi hotel nije samo ekološka odluka, nego i način za učinkovitije upravljanje troškovima i kvalitetom usluge.
Hoteli koji koriste učinkovitiju opremu troše manje vode, energije i kemikalija, a istovremeno stvaraju sigurnije i ugodnije okruženje za goste i osoblje. Održivo hotelijerstvo zato postaje važan dio dugoročne konkurentnosti, osobito u destinacijama u kojima gosti sve više obraćaju pozornost na odgovorno poslovanje.
Zatražite preporuku opreme za čišćenje prilagođenu tipu vašeg hotela i napravite konkretan korak prema održivijem poslovanju.