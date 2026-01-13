Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555, 5l

Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 5,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555, 5l
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vozila
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH