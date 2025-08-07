Profesionalno i učinkovito čišćenje hotela
Čistoća je temelj za osiguravanje zadovoljstva hotelskih gostiju i njihovu želju za povratkom. Opća svijest o higijeni u hotelima porasla je posljednjih godina, a očekivani standardi čistoće i higijene u hotelima značajno su se podigli. Paralelno s tim, hotelska industrija se bori s nedostatkom kvalificirane radne snage, kao i s pritiskom rokova i troškova. Čišćenje hotela je ogroman zadatak: od vanjskog prostora i recepcije pa sve do poda u spa zoni, svaki kutak mora biti očišćen. Pažljivo osmišljene metode čišćenja i prikladna tehnologija nužne su kako bi rad bio što učinkovitiji i kako bi se smanjilo opterećenje osoblja. Koji koncepti dodatno smanjuju opseg posla čišćenja i kakvu ulogu mogu imati roboti za čišćenje?
Učinkovito čišćenje hotela
Vanjski prostor hotela je njegova posjetnica. Održavane zelene površine, fasade i ulazni prostori nisu samo privlačni, već i pomažu u smanjenju količine prljavštine koja ulazi u zgradu. To posljedično smanjuje opseg čišćenja potrebnog u unutrašnjosti.
Održavanje zelenih površina za besprijekoran izgled: od kosilica za travu do trimera
Kada je riječ o košnji trave, važno je odabrati pravu kosilicu na temelju različitih kriterija. Osnovna jedinica trebala bi imati košaru za prikupljanje, uz dodatnu funkciju malčiranja te bočno ili stražnje izbacivanje. Model s pogonom na obje strane posebno je koristan za održavanje ravne putanje na padinama i neravnim površinama. Strojevi s centralnim podešavanjem visine rezanja svestrana su opcija. Kako bi se smanjilo fizičko opterećenje korisnika i olakšao ergonomski rad, stroj bi trebao raditi što tiše i s minimalnim vibracijama.
Trimeri (čistači) s oštricama lako uklanjaju nisko raslinje ili visoku travu te se mogu koristiti i za košnju na strmim padinama. Oštrice sječiva koje su naoštrene s obje strane omogućuju okretanje oštrice i time produljuju njezin vijek trajanja. Za složenije radove oko drveća, stupova, skulptura i slično, preporučuju se strojevi s trimer glavom, budući da nit trimera sprječava oštećenje oštrica ili samih prepreka. Ergonomski položaj ručke važan je za poticanje dobrog držanja. Modeli lagane aluminijske konstrukcije robusni su unatoč maloj težini, što olakšava dugotrajno korištenje.
Savjet za košnju trave – Ne kosite prekratko:
Za bujno zelenilo važno je ne kositi travu prekratko. Razlog je taj što se na vlatima trave nalaze lisne ploče koje transportiraju vlagu od korijena do vrha vlati. Ako se one odrežu, trava odumire i površina poprima smeđu boju, što negativno utječe na održavanje travnjaka.
Uklanjanje lišća i snijega: od puhala za lišće do freza za snijeg
Ako je potrebno ukloniti lišće s površine, puhala za lišće ili usisavači za lišće mogu biti učinkovitija opcija. Modeli na baterije (aku uređaji) nude prednost tišeg rada, čime se manje remeti mir hotelskim gostima. Također su lakši i stoga jednostavniji za upotrebu. Dodatna prednost: viši troškovi kupnje aku strojeva obično se brzo amortiziraju jer ne zahtijevaju gorivo, što predstavlja značajnu uštedu.
Savjet – Praktičnost i učinkovitost u jednom rješenju:
Ručni strojevi s remenima za nošenje olakšavaju rad bez umora, dok strojevi s opružnim puhalima značajno smanjuju vibracije za korisnika, čime se poboljšava ergonomija.
Održavanje zelenih površina
Košnja travnjaka, uređenje zelenih površina, održavanje živica i drveća: popis zadataka za timove za održavanje zelenih površina je dugačak. Sada su na tržištu dostupni snažni akumulatorski strojevi za mnoge zadatke, od trimera do teleskopskih škara za grane i škara za živicu. Također postoje različite vrste kosilica dizajnirane za nosače alata, održive opcije za uklanjanje korova te sigurnosni usisavači koji pomažu u borbi protiv štetnika poput gusjenica hrastovog procesijskog prelca.
Vanjski hotelski sadržaji
Čišćenje vanjskih površina važan je stup održavanja zgrada. Ceste, staze i parkirališta moraju biti uredni, staklene površine očišćene, a manji detalji, od koševa za cigarete do rukohvata na vanjskim stubištima, ne smiju se zanemariti. Osim toga, ulazni prostor i zona za zadržavanje prljavštine moraju se redovito čistiti. Sav taj trud se isplati: stvara se pozitivan prvi dojam, očuvana je vrijednost imovine te se smanjuje opseg posla čišćenja u unutrašnjosti. Dobar koncept čišćenja i prikladna oprema pomažu vam da cilj postignete učinkovito.
Zimska služba
Klimatske promjene i prometna revolucija postavljaju pred timove zimske službe velike izazove, uključujući utjecaje na okoliš poput smanjenih snježnih padalina, iznenadnog početka zimskih uvjeta ili crnog leda. Istodobno se masovno šire mreže biciklističkih staza, jer se sve više sudionika u prometu prebacuje na bicikle radi zaštite okoliša ili suzbijanja rastućih troškova goriva. Koje su metode dostupne za jedinice lokalne uprave, komunalna poduzeća, vanjske davatelje usluga i tvrtke za održavanje zgrada kako bi nastavili raditi ekološki, ekonomično i ergonomski? Koji se radni strojevi (nosači alata) i priključci koriste za pojedine poslove?
Čišćenje parkirališta
Bilo da se radi o višestambenim garažama, podzemnim parkiralištima u zračnim lukama i trgovačkim centrima, ili o javnim parkiralištima, gosti, putnici i kupci stječu prvi dojam u trenutku parkiranja vozila. Čistoća ovdje igra važnu ulogu jer dobro održavan prostor nije samo vizualno privlačan, već ljudima daje i osjećaj sigurnosti. Stoga je strukturiran pristup čišćenju vrlo važan, pri čemu učinkovita tehnologija čišćenja smanjuje opterećenje osoblja i osigurava vrhunske rezultate.
Je li sve samo fasada? Nigdje se ne možete sakriti
Žbuka, prirodni kamen, staklo, metal ili drvo: fasade su izrađene od različitih materijala i svakoj zgradi daju jedinstven vanjski izgled. Redovito čišćenje fasade nužno je za održavanje željenog izgleda i očuvanje njezine vrijednosti. Za to su dostupne različite profesionalne tehnike, uključujući visokotlačne čistače, pjeskarenje i čišćenje suhim ledom, koje se primjenjuju ovisno o materijalu fasade i vrsti nečistoće.
Čišćenje fasada
S našim novim sustavom za čišćenje koji obuhvaća četke, teleskopska koplja, priključke i adaptere, razne se metode čišćenja mogu fleksibilno koristiti za različite zadatke. Bilo da se radi o niskom, srednjem ili visokom tlaku, ili čak usisavanju, nikada nije bilo lakše fleksibilno i temeljito očistiti fasade, staklene površine, solarne panele i podove, čak i na teško dostupnim mjestima.
Vidljiva čistoća ulaznog prostora
Kako bi se dodatno smanjila količina prljavštine koja ulazi u zgradu, otirači za kontrolu prašine koristan su dodatak u ulaznom prostoru. Praktična, lako dostupna rješenja pomažu u uklanjanju prašine i prljavštine s ulaza i iz foyera. Topla dobrodošlica: izgled je važan na recepciji
Upravo ste stigli: Ulazni prostor
Otirači za kontrolu prašine u ulaznom prostoru mogu se učinkovito čistiti električnom metlom ili uspravnim usisavačem s četkom; u vlažnim vremenskim uvjetima preporučuje se mokro-suhi usisavač. Foyeri su često opremljeni tvrdim podovima, s kojih je potrebno više puta dnevno uklanjati grubu, vidljivu prljavštinu pomoću brisača za prašinu i usisavača. Sustav s raspršivačem za brisanje (spray mop) brzo i učinkovito uklanja ukorijenjenu prljavštinu. Okretni strojevi za pranje i usisavanje poda (scrubber dryers) poliranim kamenim podovima daju novi sjaj.
Savjet za čišćenje – Provjerite sve ulaze:
Osim što se pazi na glavni ulaz, važno je posvetiti pozornost i čistoći oko svih sporednih vrata i ulaza za osoblje.
Check-in: recepcija
Recepcija je ključno područje kada je u pitanju osiguravanje tople dobrodošlice za goste. To podrazumijeva ne samo ljubazne zaposlenike, već i cjelokupni dojam dobro održavanog prostora. Primjerice, ovisno o regionalnim običajima, može biti korisno osigurati dozator sa sredstvom za dezinfekciju za goste. Osim toga, sve kontaktne površine na recepcijskom pultu moraju se redovito čistiti i po potrebi dezinficirati. Čistoća i higijena nisu važni samo za goste, već i za osoblje recepcije. Prilikom promjene smjena, sve kontaktne površine poput telefona, tipkovnica ili čitača kartica trebaju se očistiti i, po potrebi, dezinficirati kako bi radno mjesto bilo čisto i uredno za sljedećeg kolegu.
Raznoliki zadaci i prikladna tehnologija
Hodnici, stubišta, dizala i hotelske sobe: zadaci čišćenja u hotelu su raznoliki. Primjena odgovarajuće opreme i metoda čišćenja pomaže u brzom postizanju ciljeva i smanjenju pritiska na osoblje.
U potrazi za sobom: hodnici i stubišta
Nakon prijave, gosti obično kreću u potragu za svojom sobom. Neki veliki hoteli imaju duge, višekilometarske hodnike, koji su često prekriveni tepisima. Robotski usisavači za tepihe ili aku usisavači s četkom čiste ih brzo i učinkovito. Kao i u foyeru, prašina i prljavština s glatkih podnih obloga može se ukloniti brisačima za prašinu, usisavačima i strojevima za pranje i usisavanje poda. Korištena oprema mora biti prikladna za veličinu i prirodu dotičnog područja.
Aku ruksak usisavači prikladni su za tekstilne, elastične ili kamene podne obloge na stubištu. Praktični su za korištenje jer nema kabela za spoticanje niti potrage za utičnicom. Mini strojevi za pranje i usisavanje poda još su jedna učinkovita i ergonomska opcija za čišćenje stubišta.
Savjet za čišćenje – Higijena na stubištu:
Ovisno o dobu dana, ako je stubište izloženo velikoj frekvenciji prometa (mnogo pješaka), rukohvati se moraju redovito čistiti i, po potrebi, dezinficirati.
Čišćenje tepiha
Podovi svakodnevno podnose mnogo: otiske šapa kućnih ljubimaca, mrvice keksa, mrlje od kave ili prljave potplate cipela – posebice na tepisima, s vremenom se nakuplja velika količina prljavštine. Koji je najbolji način za čišćenje tepiha i brzo uklanjanje čak i tvrdokornih mrlja – pregled.
Dubinsko čišćenje tepiha
Čak i uz redovito održavanje, srednje čišćenje tepiha ne može uvijek dati željene rezultate, zbog čega će doći trenutak kada su potrebne opsežnije mjere za tekstilne podne obloge. Postoje tri osnovne metode čišćenja tepiha koje pomažu da se tepisi koriste što duže i da im se osvježi izgled: ekstrakcija prskanjem ili kombinirane metode, koje spajaju ekstrakciju prskanjem s metodom mikrovlakana/jastučića s pređom ili mokrim šamponiranjem tepiha.
Povremeno čišćenje tepiha
Koliko god su tepisi privlačni, ugodni i apsorbiraju zvuk, s vremenom se, unatoč marljivom održavanju, pojavljuju utabane staze ili tragovi ukorijenjene prljavštine, a tehnologija kontrole prašine i uklanjanje mrlja više nisu dovoljni. Srednje čišćenje tepiha može se poduzeti kako bi se odgodila potreba za sljedećim, radno intenzivnim, dubinskim čišćenjem. Oprema, od sustava iCapsol do mikrovlakana ili jastučića s pređom, prikladna je i za podne obloge osjetljive na vlagu ili područja gdje je potrebno kratko vrijeme sušenja, poput hotelskih predvorja ili hodnika.
Čišćenje stubišta
Stubišta mogu biti pravi dizajnerski elementi, izrađena od čeličnih ploča ili plemenitog drva. Mogu biti ključni putevi za evakuaciju ili jednostavno zanemarene veze između katova. U svakom slučaju, čišćenje stubišta postaje izazov jer prostorni uvjeti otežavaju rad. Zašto je čistoća i dalje važna? Što se mora uzeti u obzir kod različitih podnih obloga? Koje su najčešće pogreške operatera?
Čišćenje recepcije
Recepcija je poput posjetnice za svaki hotel, autosalon ili muzej. Mjesto na kojem gosti ulaze u objekt trebalo bi biti prostor u kojem se osjećaju dobrodošlo i ugodno – još bolje, dovoljno ugodno da se žele vratiti. Ipak, nisu samo stilski namještaj i nasmijano osoblje ključni; recepcija također mora biti besprijekorno čista kako bi osvojila svakog posjetitelja, budući da higijena igra ključnu ulogu na mjestima gdje ljudi neprestano prolaze. Slijedi pregled korisnih mjera kako bi svaka recepcija mogla pokazati svoje najbolje izdanje.
Vrhunska čistoća – dizalo
Zbog visoke učestalosti uporabe i relativno skučenog prostora, dizala podliježu visokim standardima čistoće i higijene te ih treba provjeravati nekoliko puta dnevno. Za čišćenje podne obloge može se koristiti aku ruksak usisavač ili električna metla, a tvrdokorna prljavština može se ukloniti brisačem. Staklena dizala ili dizala s ogledalima mogu se čistiti ručnim usisavačem za površine. Prednost: budući da stroj usisava vodu, nema opasnosti od klizanja niti kontaminacije prskajućom vodom.
Savjet za čišćenje – Parni čistač protiv masnoće:
Za uklanjanje masnih tragova sa staklenih i metalnih površina, koristite parni čistač s krpom od mikrovlakana ili pamučnom krpom.
Hotelske sobe – mjesto za odmor: čistoća za osjećaj ugode
Čista hotelska soba čini da se klijenti osjećaju ugodno ne samo pri ulasku, već i tijekom cijelog boravka. Čišćenje soba obično se odvija pod ekstremnim vremenskim pritiskom kada hotelski gosti napuste svoje sobe tijekom dana. Zato je sustavni pristup čišćenju vrlo važan za učinkovito ispunjavanje ciljeva. Prvo, čistač provodi "provjeru sobe" kako bi utvrdio može li odmah početi s čišćenjem ili je potrebno pospremanje prije nego što u sobu uđe s usisavačem ili kolicima za čišćenje. Zatim se prozori širom otvaraju ili se klima uređaj postavlja na maksimum radi ventilacije sobe, a smeće se iznosi.
Započnite s čišćenjem kupaonice tako da je prvo pospremite, a zatim nanesete deterdžent na WC, tuš i umivaonik. Ostavite da djeluje, ali ne dopustite da se osuši. Dok deterdžent djeluje, u sobi se mogu namjestiti ili ponovno namjestiti kreveti, a površine se mogu očistiti od prašine usisavačem, krpom ili praškom. Kako bi se spriječio ulazak prašine u kupaonicu tijekom čišćenja sobe, vrata kupaonice trebaju ostati zatvorena. Zatim se površine u kupaonici tretirane deterdžentom trebaju očistiti i isprati. Nakon toga se, po potrebi, iznose svježi ručnici te se nadopunjuju sapun i toaletni papir. Slijedi čišćenje preostalih površina u sobi i, ako je potrebno, dezinfekcija kontaktnih površina. Zatim čistač usisava pod u sobi; u slučaju tepiha, to se po mogućnosti radi uspravnim usisavačem s četkom. Na kraju, postavite klima uređaj natrag na sobnu temperaturu ili zatvorite prozor i, po potrebi, raspršite osvježivač zraka.
Savjet za uklanjanje mrlja:
Male mrlje s tepiha mogu se ukloniti pomoću sredstva za uklanjanje mrlja. Pritom je važno raditi od vanjske strane prema unutrašnjosti kako se mrlja ne bi proširila.
Čišćenje hotelskih soba
Bilo da se radi o poslovnim putnicima ili obiteljima na odmoru, čista hotelska soba preduvjet je za uspješan boravak. Gosti ne žele da ih dočekaju zamrljani tepisi ili prljavi umivaonici. Jednom stvoren negativan prvi dojam, teško je promijeniti mišljenje ljudi. Nasuprot tome, sobe koje pružaju osjećaj ugode osiguravaju zadovoljne klijente i dobre stope preporuka. Optimizirano upravljanje čišćenjem stoga je ključno za higijensku hotelsku sobu, posebno u smislu održavanja konkurentske prednosti. Slijedi pregled potrebnih koraka za besprijekorne rezultate.
Temeljito čišćenje
Ovisno o objektu i vrsti hotela, mogu postojati dodatne prostorije za čišćenje i održavanje – primjerice, spa područje sa saunama i bazenom ili konferencijske dvorane s prostorima za događanja. Važno je ne zaboraviti ni servisne i prostorije za osoblje (tzv. back of house).
Spa područje: opuštanje bez rizika
Spa područje i unutarnji bazen su bazen zone. Kako bi se osigurala higijena i eliminirali mikroorganizmi, koristi se izmjenična metoda čišćenja: to znači izmjenjivanje kiselih i alkalnih sredstava za čišćenje, obično u ciklusu od 1 kiselog sredstva na 4 alkalna. Uklanjanje mineralne i organske prljavštine učinkovito uklanja podlogu za razmnožavanje nepoželjnih organizama.
Savjet – Nježne metode čišćenja:
Kada se koristi izmjenična metoda čišćenja, sve vapnenačke pločice ili cementne fuge moraju se isprati vodom prije upotrebe kiselog sredstva za čišćenje. Ovi su materijali osjetljivi na kiseline i u suprotnom bi bili oštećeni.
Strojevi za ribanje i usisavanje ili orbitalni strojevi održivo su rješenje za održavanje podova. Brzo čiste i smanjuju potrebu za deterdžentima korištenjem mehaničke sile. Pločice grube teksture dobro se čiste pomoću visokih/niskih valjkastih četki, dok se pločice fine teksture učinkovitije čiste pomoću valjaka od mikrovlakana. Manje prostorije čiste se kompaktnim aku usisavačima, brisačima za prašinu ili prethodno tretiranim krpama.
Savjet – Parni čistači za zidove, klupe i ležaljke:
Za dubinsko čišćenje zidova, klupa ili ležaljki, parni čistač ili parni usisavač učinkovito je rješenje, a može se koristiti zajedno s krpama bez dlačica i velikom podnom mlaznicom za čišćenje većih površina.
Čišćenje spa područja
Operateri bazena, termalnih kupališta i spa centara suočavaju se s nizom izazova: visokim cijenama energije, nedostatkom kvalificirane radne snage i širokim rasponom zadataka čišćenja. Istodobno, vremenski okvir dostupan za čišćenje je uzak jer se mnogi poslovi mogu obavljati samo izvan radnog vremena. Kako bi se uštedjelo vrijeme i novac, uz zadržavanje učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti poslova čišćenja, važno je imati ispravnu tehnologiju i procese. To često znači da osoblje za čišćenje može izbjeći dodatne faze dezinfekcije, bez širenja gljivica i drugih mikroorganizama.
Čišćenje svlačionica i sanitarnih čvorova
Postoje mnogi razlozi zbog kojih je potrebno pažljivo čišćenje sanitarnih čvorova i kupaonica: ovisno o okruženju, toalete, tuševe i svlačionice u uredskim zgradama, proizvodnim pogonima, hotelima, restoranima, sportskim dvoranama ili trgovačkim centrima koristi velik broj ljudi. To neizbježno dovodi do kontakta kože s različitim površinama koje su dotaknuli gotovo svi korisnici – uključujući ručke na vratima, slavine ili tipke za puštanje vode u WC-u. Posljedično, mikroorganizmi se mogu prenijeti s jedne osobe na drugu. To se mora spriječiti primjenom definiranog slijeda čišćenja.
Prostorije za događanja, servisni objekti i prostorije za osoblje
Prostorije za događanja i konferencijske dvorane predstavljaju dva glavna izazova za hotelske timove za čišćenje: prvo, ove su prostorije jako posjećene, što povećava obim posla. Drugo, čišćenje se ponekad mora obaviti brzo između događanja. Akumulatorski strojevi (na baterije) posebno su tiha opcija, a ipak su snažni i okretni. Važno je imati pažljivo osmišljen, prilagođeni sustav čišćenja koji je točno prilagođen potrebnim zadacima.
Savjet – Svjež zrak u zatvorenom prostoru:
Pročišćivači zraka održavaju svježinu zraka u zatvorenim prostorima, na konferencijama i događanjima, radi ugode gostiju. Mogu se koristiti različiti filteri, ovisno o specifičnim zahtjevima.
Čistoća je jednako važna i "iza scene": bilo u praonici rublja, skladištu, servisnim prostorima ili prostorijama za osoblje – podne obloge i površine moraju se održavati čistima i njegovati odgovarajućim metodama. To je važno za zdravlje i učinak osoblja, a također sprječava da prljavština iz tih područja uđe u hotel, čime se poboljšava prevencija širenja prljavštine.
Higijena u ugostiteljstvu
Gdje god je prisutna hrana, higijena je glavni prioritet. Uz odgovarajuću opremu, hotelske kuhinje, hladnjače i restorani mogu se učinkovito čistiti.
Pogled u kuhinju: Higijena zidova, opreme i podova
Prilikom čišćenja zidnih pločica u hotelskoj kuhinji na kraju radnog dana, visokotlačni čistači u kombinaciji s mlaznicama za pjenu ili kopljima za pjenu učinkovita su opcija. I ovdje je preporučljivo redovito izmjenjivati kisela i alkalna pjenasta sredstva za čišćenje kako bi se eliminirali mikroorganizmi. Također, kao i u spa području, sve cementne fuge na pločicama moraju se isprati vodom prije upotrebe kiselih proizvoda kako bi se zaštitile od oštećenja.
Strojevi i kuhinjski pribor mogu se očistiti do dodatnog higijenskog standarda pomoću parnog čistača. Para temperature 100 °C prodire u svaku pukotinu i gumenu brtvu koju je teško dosegnuti četkama ili krpama. Na primjer, može se koristiti za higijensko čišćenje rubova prednjih ploča perilica posuđa ili utorenih površina.
Kako bi se spriječilo klizanje, većina hotelske kuhinje opremljena je teksturiranim podnim pločicama s čepovima. Izlijevanje hrane i naslage masnoće skupljaju se između tih čepova. Čistači površina s rotirajućom mlaznicom i blago pomaknutim mlaznicama primjenjuju vodu na pod visokim tlakom i vrlo učinkovito otpuštaju prljavštinu. Kao alternativa čistačima površina, za čišćenje podova mogu se koristiti orbitalni strojevi ili strojevi za pranje s valjcima. Strojevi s valjcima mnogo su lakši za vođenje i odmah usisavaju prljavu vodu. Osim toga, valjci su praktički samostalno čiste, budući da njihova visoka brzina vrtnje sprječava lijepljenje prljavštine.
Čišćenje kuhinja
Gdje god se kuha hrana, bit će i tvrdokornih mrlja. Masnoća i ostaci hrane moraju se sustavno ukloniti u skladu s HACCP smjernicama kako bi se eliminiralo plodno tlo za mikroorganizme. Što mogu visokotlačni čistači, čistači površina, parni čistači, strojevi za pranje ili strojevi za pranje i usisavanje poda? Koje se specifičnosti moraju uzeti u obzir pri njihovoj uporabi? I kako bi trebala izgledati dezinfekcija? Slijedi pregled.
Hladna skladišta bez prljavštine: čišćenje hladnjača, bile one u pogonu ili isključene
Higijena je također presudna u hladnjačama. Dostupni su različiti postupci čišćenja, ovisno o tome mora li se čišćenje obaviti dok je rashladni sustav uključen ili isključen. Prednost održavanja čistoće dok je hladnjača uključena jest u tome što se hladni lanac ne prekida. Za uklanjanje vidljive prljavštine mogu se koristiti prethodno tretirane krpe ili brisači od mikrovlakana s dobrim abrazivnim svojstvima. Pod se također može očistiti malim strojem za pranje i usisavanje poda. Tijekom čišćenja, vrata hladnjače trebaju ostati zatvorena kako se ne bi smanjio učinak hlađenja.
Čak i uz redovito održavanje, na kraju dođe vrijeme kada je potrebno dubinsko čišćenje. Prije isključivanja rashladnog sustava, proizvodi se moraju premjestiti u drugu hladnjaču ili u rashladni kontejner kako se hladni lanac ne bi prekinuo. Zatim se koriste strojevi za pranje i usisavanje poda, visokotlačni čistači na hladnu ili toplu vodu u kombinaciji s odgovarajućim deterdžentom za učinkovito uklanjanje prljavštine. Čistači površina, idealno s funkcijom usisavanja, korisni su dodatak za prikupljanje prljavštine i zaostale vode, što skraćuje vrijeme sušenja. Za teško dostupna mjesta, poput gumenih brtvi na vratima, parni čistači su dobar izbor.
Savjet za sigurnost – ventilacija i Osobna zaštitna oprema su ključni:
Ako je hladnjača još uvijek u pogonu, važno je da postoji dovoljna ventilacija te da osoblje za čišćenje nosi odgovarajuću Osobnu zaštitnu opremu, kao što su posebno termo odijelo, zaštitne naočale i rukavice.
Higijena u hladnjačama
Niske temperature, visoka važnost: hladnjače se nalaze u brojnim tvrtkama – i gdje god se nalaze, obično su sastavni dio operativnih procesa. U hotelima i restoranima, u industrijskim proizvodnim pogonima ili supermarketima, hladnjače pružaju ispravne uvjete za skladištenje kvarljive robe i robe osjetljive na temperaturu. Da bi hladnjača savršeno funkcionirala, zahtijeva specijalizirano profesionalno čišćenje koje odražava posebne uvjete.
Pametno postavljanje opreme za čišćenje restorana
Iako su higijena i čistoća u kuhinji i hladnjači izvan pogleda gosta, njihov prvi dojam stvara se čim zakorače u restoran. Kako bi se osiguralo da goste dočekaju čisti stolovi, preporučljivo je držati opremu za čišćenje poput prethodno tretiranih krpa, električne metle ili brisača pri ruci. To osoblju olakšava pravilno čišćenje između gostiju. Ostale ključne točke su svakodnevno dubinsko čišćenje restoranskog prostora i svih vanjskih terasa, kao i osiguravanje čistoće sanitarnih čvorova.
Čišćenje restorana
Svakodnevni rad u ugostiteljstvu često je užurban, s visokim pritiskom troškova i nedostatkom osoblja. Ipak, očekivanja gostiju i dalje su visoka. Za zadovoljstvo klijenata nije važna samo dobra hrana, već i ambijent. Čistoća, i u javnim (front of house) i u back of house područjima, ključna je za stvaranje prave atmosfere. Posjedovanje odgovarajuće tehnologije i metoda čišćenja može pomoći u učinkovitom izvršavanju raznolikih zadataka i smanjenju pritiska na osoblje.
Pažljivo osmišljeni koncepti
Pažljivo osmišljeni koncepti čišćenja potrebni su za učinkovitu organizaciju procesa čišćenja i smanjenje radnog opterećenja osoblja. Osim toga, roboti za čišćenje mogu preuzeti monotone, dugotrajne zadatke, pod uvjetom da ispunjavaju potrebne sigurnosne zahtjeve.
PDIR koncept čišćenja: Očuvanje vrijednosti, smanjenje troškova i radnog opterećenja
Kada su podovi i površine čisti, ne samo da izgledaju dobro, već i dulje traju. Koncepti kao što je PDIR mogu pomoći u postizanju ciljeva čišćenja što je učinkovitije moguće. Koncept se sastoji od četiri komponente koje se nadovezuju jedna na drugu:
- "P" predstavlja "preventivno" čišćenje. To uključuje osiguravanje čistoće vanjskog prostora i ulaznih područja kako bi u hotel u startu ušlo manje prljavštine. Zone za skidanje prljavštine (čiste zone) s prikladnim otiračima dodatno smanjuju količinu unijete prljavštine.
- "D" je za "dnevno" čišćenje. Kako bi se smanjilo ukupno opterećenje čišćenjem i izbjeglo širenje prljavštine te moguće oštećenje, prljavštinu treba očistiti što je prije moguće i to odgovarajućim metodama.
- "I" je za "intermedijarno", odnosno srednje čišćenje. Ako dnevno čišćenje više nije dovoljno, moraju se primijeniti intenzivnije (ali ekonomične) metode kako bi površine i podovi ostali čisti. To produljuje njihov vijek trajanja i odgađa potrebu za sljedećim dubinskim čišćenjem.
- I na kraju: "R" je za "restorativno", odnosno dubinsko čišćenje radi očuvanja vrijednosti. Postupci restorativnog čišćenja potrebni su kako bi podovi i površine izgledali kao novi. Prikladni sustavi čišćenja pomažu u maksimiziranju učinkovitosti i uštedi resursa.
Učinkovito i sigurno: testirana i certificirana robotika
Ovisno o veličini hotela, čišćenje podova može oduzeti više sati rada za nekoliko zaposlenika. Kako bi se rasteretilo osoblje za druge dužnosti, ove ponavljajuće, dugotrajne zadatke mogu obavljati roboti za usisavanje tepiha i roboti za pranje i usisavanje poda. Na tržištu su sada dostupni modeli koji se mogu koristiti za brzo čišćenje srednjih do velikih površina. Roboti koji rade autonomno kontroliraju vlastite stanice za punjenje, samostalno prazne otpad, nadopunjuju potrošni materijal i čiste nekoliko tisuća četvornih metara podne površine svaki dan – bez ljudske intervencije.
Općenito govoreći, roboti za čišćenje moraju ispunjavati stroge zahtjeve kako bi im se dopustila uporaba na javnim površinama. Robot mora biti sposoban za sigurnu navigaciju – čak i kroz područja velikog prometa pješaka – što je do sada neovisno provjereno za samo jedan model. Također je važno da se podaci s 2D i 3D kamera obrađuju samo u stvarnom vremenu i da se ne pohranjuju, te da je cijeli sustav učinkovito zaštićen od hakerskih napada.
Radno opterećenje može se dodatno smanjiti ako se koriste digitalna rješenja za kontrolu radnih procesa, upravljanje osobljem ili čak za čišćenje prema potražnji. Što manje sučelja takav sustav ima, to se procesi mogu odvijati neometanije.
Radno opterećenje može se dodatno smanjiti ako se koriste digitalna rješenja za kontrolu radnih procesa, upravljanje osobljem ili čak za čišćenje prema potražnji. Što manje sučelja takav sustav ima, to se procesi mogu odvijati neometanije.
Roboti za čišćenje
Ljudska radna snaga se ne može zamijeniti u uslugama čišćenja zgrada, budući da se velik dio posla može obavljati samo ručno. Međutim, zbog rastućeg nedostatka kvalificirane radne snage u mnogim zemljama, postaje sve važnije smanjiti dugotrajne aktivnosti i raditi učinkovito. Upotreba robotike u čišćenju zgrada nije ništa novo, ali neki modeli sada rade toliko autonomno da predstavljaju jasno smanjenje radnog opterećenja za određene primjene. Jednostavno rukovanje i visoki sigurnosni standardi za rad u prisutnosti javnosti također omogućuju njihovu primjenu za širok raspon scenarija, od supermarketa i bolnica do zračnih luka.
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