Profesionalno i učinkovito čišćenje hotela

Održavanje zelenih površina za besprijekoran izgled: od kosilica za travu do trimera

Kada je riječ o košnji trave, važno je odabrati pravu kosilicu na temelju različitih kriterija. Osnovna jedinica trebala bi imati košaru za prikupljanje, uz dodatnu funkciju malčiranja te bočno ili stražnje izbacivanje. Model s pogonom na obje strane posebno je koristan za održavanje ravne putanje na padinama i neravnim površinama. Strojevi s centralnim podešavanjem visine rezanja svestrana su opcija. Kako bi se smanjilo fizičko opterećenje korisnika i olakšao ergonomski rad, stroj bi trebao raditi što tiše i s minimalnim vibracijama.

Trimeri (čistači) s oštricama lako uklanjaju nisko raslinje ili visoku travu te se mogu koristiti i za košnju na strmim padinama. Oštrice sječiva koje su naoštrene s obje strane omogućuju okretanje oštrice i time produljuju njezin vijek trajanja. Za složenije radove oko drveća, stupova, skulptura i slično, preporučuju se strojevi s trimer glavom, budući da nit trimera sprječava oštećenje oštrica ili samih prepreka. Ergonomski položaj ručke važan je za poticanje dobrog držanja. Modeli lagane aluminijske konstrukcije robusni su unatoč maloj težini, što olakšava dugotrajno korištenje.