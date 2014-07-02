SH 5 szívótömlő

Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.

Az 5 méter hosszú felszívótömlő minden K4-K7 kategóriájú készülékhez alkalmas és lehetővé teszi a víz felszívását olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók. A tömlő ftalát- és PVC-mentes, 90%-ban újrahasznosítható és ezen kívül rendkívül környezetbarát a csomagolása.

Jellemzők és előnyök
Egyszerű vízfelszívás
  • ALTERNATÍV VÍZFORRÁSOKBÓL IS KÖNNYEN FELSZÍVJA A VIZET; VÍZELLÁTÁS A MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ.
RENDKÍVÜL HASZNOS
  • A praktikus vízfelszívás lehetővé teszi alternatív forrásokat kímélő használata.
Környezetbarát
  • FTALÁTOKTÓL ÉS PVC-TŐL MENTES, 90%-IG ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉS KIEMELTEN KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS JELLEMZI.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 250 x 250 x 85

Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
