Az 5 méter hosszú felszívótömlő minden K4-K7 kategóriájú készülékhez alkalmas és lehetővé teszi a víz felszívását olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók. A tömlő ftalát- és PVC-mentes, 90%-ban újrahasznosítható és ezen kívül rendkívül környezetbarát a csomagolása.