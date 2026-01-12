Reguliatorius laistymui SensoTimer ST6 eco!ogic

Sumanusis SensoTimer ST6 eco!ogic reguliatorius laistymui remiasi augalų vandens poreikiu ir laisto pasitelkdamas drėgmės kontrolę naudojant radijo jutiklį.

Reguliatorius laistymui SensoTimer ST6 eco!ogic laisto pasitelkdamas drėgmės kontrolę atsižvelgiant į poreikius. Jutiklis, kuris yra pridedamas prie įrenginio, įvertina dirvožemio drėgnumą ir perduoda šiuos parodymus per radiją į SensoTimer. Norima drėgmės vertė gali būti reguliuojama 5 lygiais. Jeigu drėgmės lygis yra mažesnis negu norima vertė, laistymas prasideda automatiškai kitu nustatytu laiku. Nuimamas valdymo skydelis ir 5 valdymo mygtukai palengvina programavimą. Galima nustatyti du laistymo laikus per dieną (maksimali laistymo trukmė: 90 min.). Dėl eco!ogic funkcijos, laistymą galima atidėti nuo 1 iki 7 dienų. Visada galimas rankinis laistymas. Laistymo programavimas gali būti sustabdomas 24 valandoms paspaudus mygtuką. SensoTimer ST6 eco!ogic gali būti naudojamas su visomis žinomomis "click" sistemomis. Čiaupo jungtis ir priešfiltris yra pridedami prie įrenginio, reikiamas 9 voltų akumuliatorius nepridedamas.

Savybės ir privalumai
Efektyvus, vandenį taupantis augalų laistymas pagal poreikius
Laistymas pagal poreikius
Tikslinis laistymas
Nuimamas ekranas.
  • Patogus programavimas
Mygtukas laistymo išjungimui 24 valandoms
  • Laistymo nutraukimas 24 valandoms
Galimas rankinis laistymas
  • Trumpalaikis vandens nutraukimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis G3/4 + G1
Maks. slėgis (bar) 10
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 96 x 137 x 153

Prijungdami šiuos gaminius prie geriamojo vandens tinklo, reikia laikytis EN 1717 reikalavimų. Jei yra poreikis, kreipkitės į specialistą. Sudėtyje yra manomedžiagų.

Komplektacija

  • Drėgmės jutiklis: 1 Piece(s)
  • Baterijos pridedamos prie įrenginio: ne

Įranga

  • Programuojamas vandens paleidimas: 1 Piece(s)
  • Reikalingos baterijos
  • Baterijų kiekis: 2 x 9 V Block
Priedai
Reguliatorius laistymui SensoTimer ST6 eco!ogic atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.

Klausimai apie SensoTimer ST6 eco!ogic

Bendra informacija

SensoTimer ST6 eco!ogic turi tik vieną išėjimo angą ir vieną jutiklį, o ST6 Duo eco!ogic turi dvi išėjimo angas ir du jutiklius. Tačiau abiejuose modeliuose naudojamas toks pats ekranas. Jei pradžioje antras jutiklis nėra prijungtas, tai jis ir nematomas ekrane. Tai būna iki tol, kol SensoTimer yra perkraunamas.

Yra du SensoTimer prijungimo tipai:
a) vožtuvų bloko instaliavimas tiesiai ant čiaupo;
b) vožtuvų bloko instaliavimas ant sienos. Tam reikia, kad nuo čiaupo iki reikiamos vietos žarnele būtų atvestas vandens tiekimas, pvz., ant namo sienos. Grioveliai galinėje vožtuvų bloko dalyje leidžia jį nesunkiai pritvirtinti. Pavyzdžiui, daugybinio pajungimo paskirstymo blokas gali būti prijungtas prie čiaupo, tokiu būdu paliekant laisvą jungtį rankiniam laistymui.

Taip, SensoTimer gali būti naudojamas aukšto srauto požeminio laistymo valdymui.

Tai yra:
a) kvadratinis purkštuvas
b) besisukiojantis purkštuvas
c) drėkinimo žarna
d) Kärcher Rain System

Jutiklis

Optimaliausia jutiklio vieta yra pačiame laistymo plote.

Jei nėra kliūčių, jutiklis ir valdymo pultas gali būti sumontuoti iki 100 m atstumu.

Ne. Kiekvienas jutiklis su valdymo pultu yra sujungtas unikaliu adresu ir yra priskirtas tam tikram vandens išvadui. Kad viskas veiktų sklandžiai, prieš paleidžiant sistemą būtina išmokti, kaip prietaisas veikia.

Per pirmąją valandą nuo paleidimo, jutiklis siunčia matavimo duomenis į valdymo pultą kas minutę. Po to matavimai yra siunčiami kas 30 minučių.

Suvedę visus nustatymus, funkcionalumą galite patikrinti užlašindami šiek tiek vandens ant jutiklio balto paviršiaus. Po kelių sekundžių valdymo pulto ekrane pasirodys lašeliai. Kadangi paviršius yra labai jautrus, paprastai rodo didžiausią lašelių skaičių - penkis.

Funkcijos

Pradžiai tiks gamykliniai nustatymai, tačiau nustatymai turi būti patikrinti ir pritaikyti pagal atskirų augalų poreikius, ypač laistymo paleidimo riba. Jei reikia, bet kurie nustatymai gali būti vėliau pakeisti.

Jutiklis siunčia drėgmės matavimo duomenis į valdymo pultą kas 30 minučių.

Kaip žemė atrodo, priklauso ir nuo jos tipo. Pavyzdžiui, augalų sodinimo dirvožemis vandenį sugeria kaip kempinė, todėl greitai atrodo sausokas. Nepaisant to, SensoTimer ir toliau rodys 5 lašelius ekrane, nes šio dirvožemio drėgmės lygis yra aukštesnis, nei atrodo.

Jutiklis siunčia duomenis kas 30 minučių. Laistymas gali tęstis daugiausiai 29 minutes iki tol, kol jutiklis vėl persiunčia signalą, todėl laistymas yra nutraukiamas. Laistymas taip pat gali būti sustabdomas, kai ant jutiklio paviršiaus patenka vandens. Pirmiausiai vanduo pasiskirsto tolygiai ant žemės.

Su eco!ogic funkcija laistymas gali būti atidėtas 1 – 7 dienoms. Tai taupo vandenį ir skatina augalų šaknų augimą.
Jeigu yra nustatymas [ -d ] tuomet funkcija išsijungia ir laistymas pradedamas iš karto, kai išmatuotas drėgmės lygis dirvožemyje yra žemesnis, nei nustatyta riba.
I Jeigu funkcija yra aktyvuota, laistymas atidedamas nurodytam laikui.

Dviejų dienų atidėjimo pavyzdys:
jei buvo nustatyta, kad laistymas bus pradėtas pirmadienį 8 val., o dirvos drėgmė yra žemesnė, nei nustatyta, nelijo, ir buvo nustatytas dviejų dienų atidėjimas, tuomet laistymas nebus pradėtas iki trečiadienio 8 val. Jei tuo tarpu palyja ir dirvos drėgmė pasiekia norimą lygį, tuomet laistymas nebus pradėtas iki kito nustatyto laiko (jei dirvos drėgmė ir vėl nukrenta žemiau reikiamo lygio). Nustatytas laikas vėl atidedamas dviem dienom.

Taip. Išimkite baterijas iš jutiklių ir valdymo pulto, ir netrukus vėl įdėkite. Perkraudami valdymo pultą paspauskite ir laikykite mygtuką [OK] tol, kol ekrane pasirodys visi simboliai ir pradės mirksėti laikrodis. Nustačius laiką, prasideda atgalinė atskaita, ir jutiklis 1 gali būti prijungtas. Įdedant bateriją prašome laikytis nurodymų.

Trikdžių šalinimas

Jei ekrane rodo "ERR", tai susiję su vožtuvo problema. Vožtuvą gali blokuoti pašalinis objektas. Norint iš naujo įjungti SensoTimer, bateriją reikia išimti ir vėl įdėti. Nuimkite vožtuvo čiaupo adapterį ir patikrinkite, ar yra pašalinių objektų. Nustatę rankinio laistymo režimą pabandykite atidaryti vožtuvą ir pašalinkite pašalinį objektą.

Radijo simbolis mirksi, kai valdymo pultas ieško jutiklio radijo signalo. Jei valdymo pultas negauna signalo vieną valandą, ekrane rodo "Off". Signalas gali būti įjungiamas iš naujo nuspaudus mygtuką [ok]. Radijo simbolis mirksi, kai
a) atstumas tarp jutiklio ir valdymo pulto yra per didelis, arba jį blokuoja kiti objektai.
Patarimas: Sumažinkite atstumą tarp valdymo pulto ir jutiklio.
b) valdymo pultas persikrauna.
Signalas bus rastas automatiškai per pusę valandos.
Patarimas: jei išimsite ir vėl įdėsite jutiklio bateriją, signalas bus rastas per vieną minutę.
c) yra radijo signalo trikdžių ir valdymo pultas negali rasti jutiklio.
Patarimas: kai kitas signalas nebekels trikdžių, jutiklis bus rastas automatiškai per 30 minučių.

"OFF" ekrane gali reikšti dvi problemas:
a) Baterija yra tuščia.
Kai baterija yra tuščia, ekrane rodo "OFF". Ekrane rodomas tuščios baterijos simbolis. Bateriją reikia pakeisti.
b) Jutiklio signalas nerastas.
Praradęs jutiklio signalą, valdymo pultas vėl ima jo ieškoti ir ekrane mirksi radijo simbolis. Jei valdymo pultas neranda signalo per vieną valandą, ekrane bus rodoma "OFF". Tokiu atveju baterijos simbolis rodo esamą baterijos būklę, o radijo simbolis mirksi. Perkraukite paspausdami mygtuką [ok].

Įsitikinkite, kad jutiklis liečia žemę. Remkitės informacija, kurią rasite "Jutiklių išdėstymo" instrukcijose.

Sandėliavimas žiemą

Atsukite nuo čiaupo vožtuvą ir ištuštinkite SensoTimer atidarydami vožtuvus rankomis. Išimkite baterijas iš valdymo pulto bei jutiklių ir iki kito pavasario laikykite detales vietoje, kurioje nėra šalčio. Pradedant kiekvieną laistymo sezoną, Kärcher rekomenduoja naudoti naujas baterijas.

Atsarginės dalys

Taip, galima pakeisti SensoTimer ir naudoti naują jutiklį. Jutiklius galima įsigyti ir kaip atsargines dalis
(detalės numeris: 4.645-499.0).

Tam, kad duomenys būtų tikslūs, kasmet prieš pradedant naują laistymo sezoną jutiklį reikia pakeisti. Jutiklį galima nusipirkti pagal detalės numerį 2.645-242.0.