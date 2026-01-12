Reguliatorius laistymui SensoTimer ST6 eco!ogic
Sumanusis SensoTimer ST6 eco!ogic reguliatorius laistymui remiasi augalų vandens poreikiu ir laisto pasitelkdamas drėgmės kontrolę naudojant radijo jutiklį.
Reguliatorius laistymui SensoTimer ST6 eco!ogic laisto pasitelkdamas drėgmės kontrolę atsižvelgiant į poreikius. Jutiklis, kuris yra pridedamas prie įrenginio, įvertina dirvožemio drėgnumą ir perduoda šiuos parodymus per radiją į SensoTimer. Norima drėgmės vertė gali būti reguliuojama 5 lygiais. Jeigu drėgmės lygis yra mažesnis negu norima vertė, laistymas prasideda automatiškai kitu nustatytu laiku. Nuimamas valdymo skydelis ir 5 valdymo mygtukai palengvina programavimą. Galima nustatyti du laistymo laikus per dieną (maksimali laistymo trukmė: 90 min.). Dėl eco!ogic funkcijos, laistymą galima atidėti nuo 1 iki 7 dienų. Visada galimas rankinis laistymas. Laistymo programavimas gali būti sustabdomas 24 valandoms paspaudus mygtuką. SensoTimer ST6 eco!ogic gali būti naudojamas su visomis žinomomis "click" sistemomis. Čiaupo jungtis ir priešfiltris yra pridedami prie įrenginio, reikiamas 9 voltų akumuliatorius nepridedamas.
Savybės ir privalumai
Drėgmės kontroliuojamas laistymasEfektyvus, vandenį taupantis augalų laistymas pagal poreikius
Individualus laistymo dažnio parinkimas.Laistymas pagal poreikius
Automatinis įjungimas/išjungimasTikslinis laistymas
Nuimamas ekranas.
- Patogus programavimas
Mygtukas laistymo išjungimui 24 valandoms
- Laistymo nutraukimas 24 valandoms
Galimas rankinis laistymas
- Trumpalaikis vandens nutraukimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|G3/4 + G1
|Maks. slėgis (bar)
|10
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|96 x 137 x 153
Prijungdami šiuos gaminius prie geriamojo vandens tinklo, reikia laikytis EN 1717 reikalavimų. Jei yra poreikis, kreipkitės į specialistą. Sudėtyje yra manomedžiagų.
Komplektacija
- Drėgmės jutiklis: 1 Piece(s)
- Baterijos pridedamos prie įrenginio: ne
Įranga
- Programuojamas vandens paleidimas: 1 Piece(s)
- Reikalingos baterijos
- Baterijų kiekis: 2 x 9 V Block
