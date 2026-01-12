Laistymo žarnos fiksatorius
Laistymo žarnos fiksatoriai yra naudojami žarnos patiesimui ir Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnų ir drėkinimo žarnų fiksavimui. Integruotas guminis žiedas prie tvirtinimo vietos užtikrina optimalų sukibimą.
Fiksatoriai yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie patikimai fiksuoja Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarną ir drėkinimo žarną norimoje vietoje ir sukuria reikiamą atstumą nuo žemės. 17 cm ilgio fiksatoriai turi žymėjimo įrankį, kad būtų galima nustatyti optimalų įterpimo gylį. Guminis žiedas prie tvirtinimo vietos užtikrina patikimą žarnų fiksavimą. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastinio laistymo privalumus. Ypač veiksmingoje Kärcher Rain System™ laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Aštrūs fiksatoriai
- Lengva įkišti į dirvožemį
Guminis žeidas tvirtinimui
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna ir drėkinimo žarna gali būti optimaliai fiksuojamos
Tvistas dizainas
- Ypač tvirti fiksatoriai
Žymėjimo įrankis
- Nustatyti optimalų įterpimo gylį
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|24 x 25 x 169
Komplektacija
- Fiksatoriai: 5 Piece(s)
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės