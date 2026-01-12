Kärcher drėkinimo komplektas

Kärcher drėkinimo komplektas su filtru, drėkinimo purkštukais, jungtimis ir žarnomis - tai idealus, paruoštas naudojimui rinkinys pradedantiesiems efektyviam sodo laistymui.

Kärcher drėkinimo komplektas - tai idealus rinkinys pradedantiesiems efektyviam, ekonomiškam sodo laistymui pagal poreikius. Kärcher drėkinimo komplekto sudėtyje yra G1 čiaupo jungtis su G3/4 reduktoriumi prijungimui prie čiaupo, 2 movos, 1 filtras, 15 m ilgio Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarna (susidedanti iš įėjimo žarnas ir purkštukų prijungimui), 10 m ilgio drėkinimo žarna, 4 T-formos jungtys su vandens srauto reguliatoriumi, 4 I-formos jungtys, 10 drėkinimo purkštukų ir 5 fiksatoriai žarnų fiksavimui. Visos dalys gali būti montuojamos nenaudojant įrankių. Drėkinimo purkštukai gali būti tvirtinami prie Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos ir reguliuojamai (0-10 l/h) pagal poreikį. Drėkinimo žarna drėkina tolygiai per visą žarnos ilgį ir gali būti optimaliai sureguliuota naudojant T-formos jungties šoninį trišakį. Sistemoje susidaro slėgis siekiantis iki 4 barų, ji gali būti individualiai pritaikyta kiekviename sode ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.

Savybės ir privalumai
Pilnai sukomplektuotas rinkinys
  • Visiškai sukomplektuotas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos rinkinys pradedantiesiems
  • Paruoštas naudoti: visi su sistema susiję komponentai yra rinkinyje
Drėkinimo purkštukas su vandens kiekio reguliatoriumi
  • Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
  • Lankstus ir tikslus montavimas
Drėkinimo purkštukas su integruota adata
  • Montavimas be įrankių
Uždaromas drėkinimo purkštukas
  • Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Valdomas komponentų skaičius
  • Nereikalingas išankstinis planavimas
Integruota Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna
  • Ypač lankstus paklojimas
T-formos jungtis su vandens kiekio reguliatoriumi
  • Optimalus vandens kiekio reguliavimas drėkinimo žarnai
Papildymo galimybės
  • Gali būti lengvai prailgintas naudojant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos komponentus
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 4
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2,7
Svoris (su pakuote) (kg) 3,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 380 x 289 x 113

Komplektacija

  • Filtrai
  • T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi: 4 Piece(s)
  • I-formos jungtys: 4 Piece(s)
  • Žarnų stabdikliai, dideli: 5 Piece(s)
  • Drėkinimo purkštukai: 10 Piece(s)
  • Fiksatoriai: 5 Piece(s)
  • Drėkinimo žarna: 10 m
  • Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarna: 1/2″, 1 x 15 m
  • Jungtis: 2 Piece(s)
  • Čiaupo jungtis su reduktoriumi, G1, G3/4: 1 Piece(s)

Įranga

  • Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
  • Gyvatvorės, krūmai
  • Sodinimas eilėmis
Priedai
Kärcher drėkinimo komplektas atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.