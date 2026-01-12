Kärcher drėkinimo komplektas
Kärcher drėkinimo komplektas su filtru, drėkinimo purkštukais, jungtimis ir žarnomis - tai idealus, paruoštas naudojimui rinkinys pradedantiesiems efektyviam sodo laistymui.
Kärcher drėkinimo komplektas - tai idealus rinkinys pradedantiesiems efektyviam, ekonomiškam sodo laistymui pagal poreikius. Kärcher drėkinimo komplekto sudėtyje yra G1 čiaupo jungtis su G3/4 reduktoriumi prijungimui prie čiaupo, 2 movos, 1 filtras, 15 m ilgio Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarna (susidedanti iš įėjimo žarnas ir purkštukų prijungimui), 10 m ilgio drėkinimo žarna, 4 T-formos jungtys su vandens srauto reguliatoriumi, 4 I-formos jungtys, 10 drėkinimo purkštukų ir 5 fiksatoriai žarnų fiksavimui. Visos dalys gali būti montuojamos nenaudojant įrankių. Drėkinimo purkštukai gali būti tvirtinami prie Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos ir reguliuojamai (0-10 l/h) pagal poreikį. Drėkinimo žarna drėkina tolygiai per visą žarnos ilgį ir gali būti optimaliai sureguliuota naudojant T-formos jungties šoninį trišakį. Sistemoje susidaro slėgis siekiantis iki 4 barų, ji gali būti individualiai pritaikyta kiekviename sode ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Pilnai sukomplektuotas rinkinys
- Visiškai sukomplektuotas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos rinkinys pradedantiesiems
- Paruoštas naudoti: visi su sistema susiję komponentai yra rinkinyje
Drėkinimo purkštukas su vandens kiekio reguliatoriumi
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
- Lankstus ir tikslus montavimas
Drėkinimo purkštukas su integruota adata
- Montavimas be įrankių
Uždaromas drėkinimo purkštukas
- Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Valdomas komponentų skaičius
- Nereikalingas išankstinis planavimas
Integruota Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna
- Ypač lankstus paklojimas
T-formos jungtis su vandens kiekio reguliatoriumi
- Optimalus vandens kiekio reguliavimas drėkinimo žarnai
Papildymo galimybės
- Gali būti lengvai prailgintas naudojant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos komponentus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|2,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 289 x 113
Komplektacija
- Filtrai
- T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi: 4 Piece(s)
- I-formos jungtys: 4 Piece(s)
- Žarnų stabdikliai, dideli: 5 Piece(s)
- Drėkinimo purkštukai: 10 Piece(s)
- Fiksatoriai: 5 Piece(s)
- Drėkinimo žarna: 10 m
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarna: 1/2″, 1 x 15 m
- Jungtis: 2 Piece(s)
- Čiaupo jungtis su reduktoriumi, G1, G3/4: 1 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
- Gyvatvorės, krūmai
- Sodinimas eilėmis
Priedai
