Drėkinimo žarna
Dėl tolygaus laistymo, 10 m ilgio drėkinimo žarna idealiai tinka efektyviam gyvatvorių ir krūmų laistymui. Žarna pagaminta be ftalatų ir gali būti prailginama iki 50 m.
10 m ilgio drėkinimo žarna yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Vanduo laša iš žarnos tolygiai per visą žarnos ilgį ir nusileidžia tiksliai ten, kur reikia, užtikrindamas ypač efektyvų gyvatvorių ir krūmų laistymą. Žarna gali būti pagal poreikį sutrumpinta arba prailginta naudojant I-formos jungtis arba išsišakoti naudojant T-formos jungtis (maksimalus žarnos ilgis: 50 m). T-formos jungtis yra ypač rekomenduojama sujungimui su Kärcher Rain System™ lietaus sistema. Dėl į šonus reguliuojamo trišakio, norimas vandens kiekis drėkinimo žarnai gali būti optimaliai sureguliuojamas. Dviejų sluoksnių žarna yra be ftalatų, kadmio, bario ir švino, todėl nekenkia sveikatai. Žarna geriausiai naudojama esant 2 barų slėgiui. Sumontuoti žarną yra labai paprasta ir tam nereikia įrankių. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus, sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji gali būti pritaikoma prie bet kokio tipo sodų.
Savybės ir privalumai
Drėkinimo žarna Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
- Tiesioginis laistymas palei augalus
Gali būti prailginta iki 50 m.
- Tolygus laistymas per visą žarnos ilgį
Kokybiška sodo žarna
- Tausoja aplinką ir nekenkia sveikatai.
Be kadmio, bario ir švino
- Tausoja aplinką ir nekenkia sveikatai.
Atsparus šalčiui
- Žarną galime laikyti lauke ir žiemą
Optimalus drėkinimo žarnos slėgis yra 2 barai
- Tolygus laistymas per visą žarnos ilgį
Gali būti naudojama po žeme
- Drėkinimo žarna gali būti po biriu dirvožemio sluoksniu iki 5 cm gylyje.
10 m ilgio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|10
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Išeigos tūris prie 4 bar (l/h)
|250
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|147 x 345 x 25
Įranga
- Atsparus šalčiui
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gyvatvorės, krūmai
- Sodinimas eilėmis