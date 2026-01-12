Kärcher lietaus sistemos Rain System žarna
Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarna tiekia vandenį Kärcher lietaus sistemai Rain System™. Įvairūs reguliuojami komponentai gali būti tvirtinami tiesiogiai prie žarnos.
Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarna yra pagrindinis Kärcher Rain System™ lietaus sistemos komponentas. Ji tolygiai paskirsto vandenį sistemoje. Drėkinimo ir laistymo purkštukai bei sandarinimo žiedai gali būti optimaliai pritvirtinami prie žarnos. Žarna gali būti pagal poreikį sutrumpinta arba prailginta naudojant I-formos jungtį arba T-formos jungtį. Pavyzdžiui, drėkinimo žarna gali būti prijungiama prie žarnos galo. Žarna yra 10 m ilgio. Žarna yra atspari slėgiui, o pintinis sutvirtinimas yra be ftalatų, kadmio, bario ir švino, todėl nekenkia sveikatai. Vandeniui atsparus, UV spindulių nepraleidžiantis išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas tarpsluoksnis neleidžia formuotis dumbliams pačioje žarnoje. Žarną labai lengva sumontuoti, tam nereikia jokių įrankių. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus, sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, o taip pat siūlo 1/2" laitymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti pritaikyta bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia kartu su SensoTimer laistymo reguliatoriumi laistymo kontrolei pagal poreikius.
Savybės ir privalumai
Kärcher Rain System™ lietaus sistemos tiekimo žarna
- Drėkinimo ir laistymo purkštukai bei sandarinimo žiedai gali būti lengvai prijungiami.
Kokybiška sodo žarna
- Tausoja aplinką ir nekenkia sveikatai.
Be kadmio, bario ir švino
- Tausoja aplinką ir nekenkia sveikatai.
6 metų garantija
- Patvarumas
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
- Tvirta
Nepermatomas tarpsluoksnis
- Apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnoje
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
- Paprasta naudoti.
- Tvirtas ir patvarus
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
Kokybiška, trijų sluoksnių sodo žarna
- Ypač lankstus paklojimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|10
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|262 x 258 x 70
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės