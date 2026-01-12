Kärcher lietaus sistemos Rain System žarna

Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarna tiekia vandenį Kärcher lietaus sistemai Rain System™. Įvairūs reguliuojami komponentai gali būti tvirtinami tiesiogiai prie žarnos.

Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarna yra pagrindinis Kärcher Rain System™ lietaus sistemos komponentas. Ji tolygiai paskirsto vandenį sistemoje. Drėkinimo ir laistymo purkštukai bei sandarinimo žiedai gali būti optimaliai pritvirtinami prie žarnos. Žarna gali būti pagal poreikį sutrumpinta arba prailginta naudojant I-formos jungtį arba T-formos jungtį. Pavyzdžiui, drėkinimo žarna gali būti prijungiama prie žarnos galo. Žarna yra 10 m ilgio. Žarna yra atspari slėgiui, o pintinis sutvirtinimas yra be ftalatų, kadmio, bario ir švino, todėl nekenkia sveikatai. Vandeniui atsparus, UV spindulių nepraleidžiantis išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas tarpsluoksnis neleidžia formuotis dumbliams pačioje žarnoje. Žarną labai lengva sumontuoti, tam nereikia jokių įrankių. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus, sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, o taip pat siūlo 1/2" laitymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti pritaikyta bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia kartu su SensoTimer laistymo reguliatoriumi laistymo kontrolei pagal poreikius.

Savybės ir privalumai
Kärcher Rain System™ lietaus sistemos tiekimo žarna
  • Drėkinimo ir laistymo purkštukai bei sandarinimo žiedai gali būti lengvai prijungiami.
Kokybiška sodo žarna
  • Tausoja aplinką ir nekenkia sveikatai.
Be kadmio, bario ir švino
  Be kadmio, bario ir švino
6 metų garantija
  • Patvarumas
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
  • Tvirta
Nepermatomas tarpsluoksnis
  • Apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnoje
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
  • Tvirtas ir patvarus
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
Kokybiška, trijų sluoksnių sodo žarna
  • Ypač lankstus paklojimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 10
Maks. slėgis (bar) 4
Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,2
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 262 x 258 x 70
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
