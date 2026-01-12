T-formos jungtis su vandens srauto reguliavimu
T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi sujungia 3 Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnas arba drėkinimo žarnas. Šoninis trišakis yra reguliuojamas ir idealiai tinka drėkinimo žarnos sujungimui.
T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Ji sujungia tris Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarnas arba drėkinimo žarnas ir leidžia patiesti dvi atskiras žarnos linijas. Tai reiškia, kad sistema gali būti puikiai pritaikyta individualiems poreikiams. Šoniniame trišakyje galima reguliuoti vandens kiekį bei slėgį, jis taip pat idealiai tinka drėkinimo žarnos sujungimui. Žarną labai lengva sumontuoti nenaudojant įrankių. Žarna paprasčiausiai įkišama į T-formos jungtį ir fiksuojama veržlės pagalba. Ypač efektyvi Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus, o sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, o taip pat ji turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas šoninis trišakis
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
- Šoninis trišakis idealiai tinka kaip drėkinimo žarnos jungtis
Reguliuojamas šoninis trišakis
T-formos jungtis su trimis jungtimis
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimui
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|108 x 102 x 33
Komplektacija
- T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi: 2 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės