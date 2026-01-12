I-formos jungtis
I-formos jungtis sujungia dvi Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnas arba drėkinimo žarnas. Naudojant I-formos jungtį, drėkinimo žarna gali būti prijungta prie Kärcher lietaus sistemos Rain System™.
I-formos jungtis yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Ji sujungia dvi Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarnas arba drėkinimo žarnas ir leidžia jas atskirai reguliuoti. I-formos jungtis idealiai tinka drėkinimo žarnos prijungimui prie Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos galo arba dviejų Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų sujungimui. Žarną labai lengva sumontuoti nenaudojant įrankių. Žarna paprasčiausiai įkišama į I-formos jungtį ir fiksuojama veržlės pagalba. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Ypač efektyvioje laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose bei puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
I-formos jungtis su dviem jungtimis
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimui
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|101 x 26 x 26
Komplektacija
- I-formos jungtys: 2 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės