Sandarinimo antgalis
Sandarinimo antgaliai gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnos vietos. Jie gali būti lengvai montuojami ir patikimai uždaro antgalių angas, kurių jau nebereikia.
Sandarinimo antgaliai yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie gali būti greitai pritvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos ir yra naudojami patikimai užsandarinti antgalių angas, kurių nebereikia. Guminis paviršius ir integruotas kaištelis leidžia tai padaryti. Montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Kaištelis įterpiamas į angą, kurią reikia užsandarinti ir tuomet antgalio apkaba yra uždaroma. Žarna yra saugiai užsandarinama ir ji gali būti toliau naudojama neeikvojant vandens. Ypač veiksmingoje laistymo sistemoje Kärcher Rain System™ susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose bei puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Daugkartinio naudojimo sandarinimo žiedas
- Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
- Lankstus, tikslus montavimas
Guma dengtas paviršius turi kaištelį viduje
- Paprastas žarnos angų užsandarinimas
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna gali būti naudojama veiksmingai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|16 x 23 x 21
Komplektacija
- Sandarinimo žiedai: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės