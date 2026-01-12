Drėkinimo komplektas
Paruoštas sujungimui drėkinimo komplektas (sudėtyje yra filtras ir sandarinimo jungtis) ypač tinka efektyviam gyvatvorių ir krūmų laistymui dėl tolygaus vandens paskirstymo.
Drėkinimo komplektas yra paruoštas sujungimui, visiškai sukomplektuotas rinkinys. Jo sudėtyje yra dalelių filtras, 20 m ilgio drėkinimo žarna ir sandarinimo jungtis. Vanduo laša tolygiai per visą žarnos ilgį. Kadangi vanduo yra paskirstomas tiksliai ten, kur reikia, gyvatvorės ir krūmai yra optimaliai palaistomi. Žarną galima sutrumpinti, jeigu to reikia ir patikimai užsandarinti su sandarinimo jungtimi. Dviejų sluoksnių žarna yra be ftalatų, kadmio, bario ir švino, todėl nekenkia sveikatai. Žarna geriausiai veikia esant maksimaliam 2 barų slėgiui. Vandens filtras apsaugo drėkinimo žarną nuo purvo dalelių. Filtro korpusas gali būti išimamas ir išvalomas. Įėjimo pusėje yra čiaupo jungtis, kuri tinka su visomis žinomomis "click" sistemomis. Efektyvi Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo sistemų privalumus. Joje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, o ji gali būti pritaikyta bet kuriame sode.
Savybės ir privalumai
Drėkinimo žarna Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
- Tiesioginis laistymas palei augalus
Yra galinė jungtis ir filtras
- Visiškai sukomplektuotas rinkinys, paruoštas sujungimui
- Gali būti naudojamas su visomis žinomomis "click" sistemomis
Gali būti prailginta iki 50 m.
- Tolygus laistymas per visą žarnos ilgį
Kokybiška sodo žarna
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Be kadmio, bario ir švino
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Atsparus šalčiui
- Žarną galime laikyti lauke ir žiemą
Optimalus drėkinimo žarnos slėgis: 2 barai
- Tolygus laistymas per visą žarnos ilgį
Gali būti po žeme
- Drėkinimo žarna gali būti po puriu dirvožemio sluoksniu iki 5 cm gylyje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Pajungimo sriegis
|G 3/4
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Išeigos tūris prie 4 bar (l/h)
|500
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|223 x 385 x 28
Komplektacija
- Žarnų stabdikliai, dideli: 1 Piece(s)
- Drėkinimo žarna: 20 m
- Kietųjų dalelių filtras: 1 Piece(s)
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gyvatvorės, krūmai
- Sodinimas eilėmis
Priedai
Drėkinimo komplektas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.