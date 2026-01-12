Vandens slėgio reguliatorius su vandens filtru
Vandens slėgio reguliatorius su vandens filtu sumažina įeinantį slėgį nuo maksimalaus 12 barų slėgio iki optimalaus 4 barų slėgio Kärcher lietaus sistemoje Rain System™. Filtras apsaugo Kärcher lietaus sistemą Rain System™ nuo purvo dalelių.
Vandens slėgio reguliatorius su vandens filtru yra Kärcher lietaus sistemos Rain System™ dalis. Jis sumažina įeinantį slėgį nuo maksimalaus 12 barų slėgio iki optimalaus 4 barų išeigos slėgio. Montuojamas tarp padavimo žarnos ir Kärcher Rain System™ lietaus sistemos. Vandens filtras apsaugo sistemą nuo purvo. Filtro korpusas gali būti lengvai nuimamas ir išvalomas bet kuriuo metu. Čiaupo jungtį, esančią padavimo pusėje, galima naudoti su visomis žinomomis "click" sistemomis. Išeigos pusėje suformuojama jungtis Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarnai arba drėkinimo žarnai. Žarnos yra prijungiamos tiesiogiai ir sutvirtinamos veržle nenaudojant jokių įrankių. Veiksminga Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus. Sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji gali būti pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia kartu su SensoTimer laistymo reguliatoriumi laistymo kontrolei pagal poreikius.
Savybės ir privalumai
Integruotas filtras
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos apsauga nuo purvo dalelių.
Integruotas slėgio reduktorius
- Sumažina įeinantį slėgį nuo maksimalaus 12 barų slėgio iki 4 barų išeinančio slėgio
Nuimamas filtro korpusas
- Filtrą lengva išvalyti
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|G 3/4
|Maks. slėgis (bar)
|12
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 470 x 470
Komplektacija
- Sriegio čiaupo jungtis G3/4.
- Filtrai
Įranga
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos jungtis
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
Priedai
Vandens slėgio reguliatorius su vandens filtru atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.