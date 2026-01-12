Vandens filtras
Vandens filtras patikimai apsaugo Kärcher lietaus sistemą Rain System™ nuo purvo dalelių. Filtro korpusas gali būti patogiai ir lengvai išimamas ir išvalomas.
Vandens filtras apsaugo KärcherRain System™ lietaus sistemą nuo purvo dalelių. Filtras prijungiamas prie maitinimo žarnos galo prie sujungimo su Kärcher Rain System™ lietaus sistema. Filtro korpusas gali būti lengvai nuimamas ir išvalomas bet kuriuo metu. Čiaupo jungtį, esančią padavimo pusėje, galima naudoti su visomis žinomomis "click" sistemomis. Išeigos pusėje suformuojama jungtis Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnai arba drėkinimo žarnai. Žarnos yra prijungiamos tiesiogiai ir sutvirtinamos veržle nenaudojant jokių įrankių. Veiksminga Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprastų laistymo sistemų privalumus. Sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji gali būti pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia kartu su SensoTimer laistymo reguliatoriumi laostymo kontrolei pagal poreikius.
Savybės ir privalumai
Integruotas filtras
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos apsauga nuo purvo dalelių.
Nuimamas filtro korpusas
- Filtrą lengva išvalyti
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|G 3/4
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|179 x 47 x 47
Komplektacija
- Sriegio čiaupo jungtis G3/4.
Įranga
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos jungtis
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
Priedai
Vandens filtras atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.