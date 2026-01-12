Drėkinimo purkštukas

Drėkinimo purkštukai su integruota adata gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnos vietos. Reguliuojamas purkštukas leidžia pasiekti tiesioginį augalų laistymą.

Drėkinimo purkštukai leidžia tiesiogiai laistyti augalus ir yra novatoriškos Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie gali būti pritvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Drėkinimo pukrštuko apkaba atidaroma, laistymo žarna yra perduriama integruotos adatos pagalba norimoje vietoje, o antgalis yra pritvirtinamas uždarant apkabą. Baigta. Dėl rotacine galvutės vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 10 l/h, o tai reiškia, kad galima išvengti nereikalingo vandens sunaudojimo. Ypač veiksmingoje Kärcher Rain System™ laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose bei puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.

Savybės ir privalumai
Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
  • Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Integruota adata purkštuke
  • Montavimas be įrankių
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
  • Lankstus, tikslus montavimas
Daugkartinio naudojimo sandarinimo žiedas
  • Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 4
Išeigos tūris prie 4 bar (l/h) 10
Spalva Juoda
Matmenys (I x P x A) (mm) 15 x 24 x 40

Komplektacija

  • Drėkinimo purkštukai: 5 Piece(s)

Įranga

  • Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
