Drėkinimo purkštukas
Drėkinimo purkštukai su integruota adata gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnos vietos. Reguliuojamas purkštukas leidžia pasiekti tiesioginį augalų laistymą.
Drėkinimo purkštukai leidžia tiesiogiai laistyti augalus ir yra novatoriškos Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie gali būti pritvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Drėkinimo pukrštuko apkaba atidaroma, laistymo žarna yra perduriama integruotos adatos pagalba norimoje vietoje, o antgalis yra pritvirtinamas uždarant apkabą. Baigta. Dėl rotacine galvutės vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 10 l/h, o tai reiškia, kad galima išvengti nereikalingo vandens sunaudojimo. Ypač veiksmingoje Kärcher Rain System™ laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose bei puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Integruota adata purkštuke
- Montavimas be įrankių
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
- Lankstus, tikslus montavimas
Daugkartinio naudojimo sandarinimo žiedas
- Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Išeigos tūris prie 4 bar (l/h)
|10
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|15 x 24 x 40
Komplektacija
- Drėkinimo purkštukai: 5 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės