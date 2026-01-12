Purkštukų rinkinys MICRO
Purkštukų rinkinio sudėtyje yra įvairių laistymo purkštukų, sandarinimo žiedų ir drėkinimo purkštukų, skirtų prijungimui prie Kärcher lietaus sistemos Rain System™ siekiant praplėsti individualią, efektyvią laistymo sistemą.
Purkštukų rinkinys yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos praplėtimo rinkinys. Jo sudėtyje yra 5 drėkinimo purkštukai, 10 sandarinimo žiedų ir laistymo purkštukų (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) ir 5 fiksatoriai. Drėkinimo ir laistymo purkštukai gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Purkštukų montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Integruota adata, kai purkštuko apkaba yra atidaryta, yra paprasčiausiai įsmeigiama į žarną. Kai purkštuko apkaba yra uždaroma, purkštukas yra patikimai fiksuojamas ant žarnos. Vandens kiekis drėkinimo purkštuke gali būti reguliuojamas pagal poreikius (0-10 l/h). Purškimo kampo lygiavimas gali būti reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai rotacinės purškimo antgalio galvutės dėka. Purkštuke vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 55 l/h siekiant taupyti pinigus ir išteklius. Nereikalingos žarnos angos gali būti užsandarinamos naudojant sandarinimo žiedus. Kärcher Rain System™ lietaus sistemoje susidaro maksimalus 4 barų slėgis, ji sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus, o taip pat gali būti individualiai pritaikyta bet kuriame sode.
Savybės ir privalumai
Prailginimo rinkinys Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos prailginimas
Purkštukų ir drėkinimo purkštukų vandens kiekis gali būti reguliuojamas
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
- Lankstus ir tikslus montavimas
Purkštukai su integruota adata
- Montavimas be įrankių
Reguliuojama purkštuko galvutė su laistymo purkštuku
- Purškimo kampas gali būti lengvai ir optimaliai reguliuojamas
Laistymo purkštukai su skirtingomis purkštukų galvutėmis
- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Uždaromi purkštukai
- Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Fiksatoriai su žymėjimo įrankiu
- Nustatyti optimalų įterpimo gylį
Fiksatorius su guminiu žiedu fiksavimui
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna ir drėkinimo žarna gali būti optimaliai fiksuojamos
Guminis paviršius sandarinimo žiedo viduje
- Saugus purkštuko angų sandarinimas žarnoje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|15 x 24 x 54
Komplektacija
- Drėkinimo purkštukai: 5 Piece(s)
- Sandarinimo žiedai: 10 Piece(s)
- Fiksatoriai: 5 Piece(s)
- 360° purkštukai: 2 Piece(s)
- 180° purkštukai: 4 Piece(s)
- 90° purkštukai: 4 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).