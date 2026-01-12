Purkštukų rinkinys MICRO

Purkštukų rinkinio sudėtyje yra įvairių laistymo purkštukų, sandarinimo žiedų ir drėkinimo purkštukų, skirtų prijungimui prie Kärcher lietaus sistemos Rain System™ siekiant praplėsti individualią, efektyvią laistymo sistemą.

Purkštukų rinkinys yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos praplėtimo rinkinys. Jo sudėtyje yra 5 drėkinimo purkštukai, 10 sandarinimo žiedų ir laistymo purkštukų (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) ir 5 fiksatoriai. Drėkinimo ir laistymo purkštukai gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Purkštukų montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Integruota adata, kai purkštuko apkaba yra atidaryta, yra paprasčiausiai įsmeigiama į žarną. Kai purkštuko apkaba yra uždaroma, purkštukas yra patikimai fiksuojamas ant žarnos. Vandens kiekis drėkinimo purkštuke gali būti reguliuojamas pagal poreikius (0-10 l/h). Purškimo kampo lygiavimas gali būti reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai rotacinės purškimo antgalio galvutės dėka. Purkštuke vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 55 l/h siekiant taupyti pinigus ir išteklius. Nereikalingos žarnos angos gali būti užsandarinamos naudojant sandarinimo žiedus. Kärcher Rain System™ lietaus sistemoje susidaro maksimalus 4 barų slėgis, ji sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus, o taip pat gali būti individualiai pritaikyta bet kuriame sode.

Savybės ir privalumai
Prailginimo rinkinys Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
  • Kärcher Rain System™ lietaus sistemos prailginimas
Purkštukų ir drėkinimo purkštukų vandens kiekis gali būti reguliuojamas
  • Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
  • Lankstus ir tikslus montavimas
Purkštukai su integruota adata
  • Montavimas be įrankių
Reguliuojama purkštuko galvutė su laistymo purkštuku
  • Purškimo kampas gali būti lengvai ir optimaliai reguliuojamas
Laistymo purkštukai su skirtingomis purkštukų galvutėmis
  • Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Uždaromi purkštukai
  • Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Fiksatoriai su žymėjimo įrankiu
  • Nustatyti optimalų įterpimo gylį
Fiksatorius su guminiu žiedu fiksavimui
  • Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarna ir drėkinimo žarna gali būti optimaliai fiksuojamos
Guminis paviršius sandarinimo žiedo viduje
  • Saugus purkštuko angų sandarinimas žarnoje
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 4
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 15 x 24 x 54

Komplektacija

  • Drėkinimo purkštukai: 5 Piece(s)
  • Sandarinimo žiedai: 10 Piece(s)
  • Fiksatoriai: 5 Piece(s)
  • 360° purkštukai: 2 Piece(s)
  • 180° purkštukai: 4 Piece(s)
  • 90° purkštukai: 4 Piece(s)

Įranga

  • Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Videos
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
Priedai