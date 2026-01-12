Laistymo purkštukas MICRO

Laistymo purkštukai su integruota adata gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnos vietos. Reguliuojamas laistymo purkštukas MICRO gali būti nustatomas pagal poreikį.

Laistymo purkštukai yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Integruota adata purškimo antgalyje yra paprasčiausiai įsmeigiama į žarną. Uždarant purkštuko apkabą, purkštukas yra patikimai pritvirtinamas prie žarnos. Purškimo kampo lygiavimas gali būti reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai rotacinės galvutės dėka. Purkštuke vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 55 l/h pagal poreikius ir siekiant saugoti išteklius. Ypač veiksmingoje KärcherRain System™ laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.

Savybės ir privalumai
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
  • Lankstus, tikslus montavimas
Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
  • Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Integruota adata purkštuke
  • Montavimas be įrankių
Reguliuojama purkštuvo galvutė
  • Paprastas purškimo kampo reguliavimas
Skirtingos purkštukų galvutės
  • Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Daugkartinio naudojimo sandarinimo žiedas
  • Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 4
Išeigos tūris prie 4 bar (l/h) 55
Spalva Geltona
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 15 x 24 x 54

Komplektacija

  • 360° purkštukai: 1 Piece(s)
  • 180° purkštukai: 2 Piece(s)
  • 90° purkštukai: 2 Piece(s)

Įranga

  • Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
