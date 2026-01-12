Laistymo purkštukas MICRO
Laistymo purkštukai su integruota adata gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnos vietos. Reguliuojamas laistymo purkštukas MICRO gali būti nustatomas pagal poreikį.
Laistymo purkštukai yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Jie gali būti tvirtinami prie bet kurios Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos vietos. Montavimas yra greitas, paprastas ir nereikalauja įrankių naudojimo. Integruota adata purškimo antgalyje yra paprasčiausiai įsmeigiama į žarną. Uždarant purkštuko apkabą, purkštukas yra patikimai pritvirtinamas prie žarnos. Purškimo kampo lygiavimas gali būti reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai rotacinės galvutės dėka. Purkštuke vandens kiekis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 55 l/h pagal poreikius ir siekiant saugoti išteklius. Ypač veiksmingoje KärcherRain System™ laistymo sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Įtvirtinimas ant Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos
- Lankstus, tikslus montavimas
Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Integruota adata purkštuke
- Montavimas be įrankių
Reguliuojama purkštuvo galvutė
- Paprastas purškimo kampo reguliavimas
Skirtingos purkštukų galvutės
- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Daugkartinio naudojimo sandarinimo žiedas
- Purkštukai gali būti lanksčiai prijungiami ir nuimami atsižvelgiant į poreikius
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Išeigos tūris prie 4 bar (l/h)
|55
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|15 x 24 x 54
Komplektacija
- 360° purkštukai: 1 Piece(s)
- 180° purkštukai: 2 Piece(s)
- 90° purkštukai: 2 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).