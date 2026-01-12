Sandarinimo jungtis
Su sandarinimo jungtimi Kärcher lietaus sistemos Rain System™ laistymo žarnos ir drėkinimo žarnos gali būti patikimai užsandarintos. Ji yra montuojama ant atitinkamos žarnos galo nenaudojant įrankių.
Sandarinimo jungtis yra Kärcher Rain System™ lietaus sistemos dalis. Ji sujungia Kärcher Rain System™ lietaus sistemos laistymo žarną arba drėkinimo žarną, o tai reiškia, kad sistemą galima individualiai pritaikyti prie atitinkamos sodo situacijos. Patiestos ar sutrumpintos žarnos gali būti sujungtos ties bet kuria vieta. Žarnos montavimas yra labai paprastas ir gali būti atliekamas be įrankių. Žarna paprasčiausiai įkišama į sandarinimo jungtį ir fiksuojama veržlės pagalba. Kärcher Rain System™ lietaus sistema sujungia mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Sistemoje susidaro slėgis, siekiantis iki 4 barų, ji taip pat turi 1/2" laistymo žarną su drėkinimo ir laistymo purkštukais ir gali būti individualiai pritaikoma bet kokio tipo soduose bei puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės ir ekonomiško laistymo.
Savybės ir privalumai
Žarnos fiksatorius
- Saugus Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos arba drėkinimo žarnos galas
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|64 x 26 x 26
Komplektacija
- Žarnų stabdikliai, dideli: 2 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės