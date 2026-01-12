Laistymo jungčių komplektas

Jungčių rinkinyje yra įvairių T-formos, I-formos ir sandarinimo jungčių, kurios papildo Kärcher lietaus sistemą Rain System™ ir pasiūlo sujungimo galimybes papildomoms Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnoms.

Jungčių rinkinys yra efektyvios Kärcher Rain System™ laistymo sistemos praplėtimo rinkinys, o jo sudėtyje yra 4 T-formos jungtys, 4 I-formos jungtys ir 5 sandarinimo jungtys. T-formos jungtys sujungia tris Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnas arba drėkinimo žarnas, o I-formos jungtis sujungia dvi žarnas. T-formos jungties šoniniame trišakyje yra reguliuojamas vandens kiekis ir slėgis ir idealiai tinka drėkinimo žarnos sujungimui. I-formos jungtis geriausiai tinka drėkinimo žarnos tvirtinimui prie Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos galo arba dviejų Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų sujungimui. Sandarinimo jungties pagalba suklotos arba sutrumpintos žarnos gali būti sujungiamos bet kurioje vietoje. Žarnų montavimui nereikia įrankių naudojimo ir yra ypač paprastas: žarna paprasčiausiai įkišama į jungtį ir sutvirtinama veržlės pagalba. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti pritaikyta bet kuriame sode ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.

Savybės ir privalumai
Prailginimo rinkinys Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
  • Kärcher Rain System™ lietaus sistemos prailginimas
T-formos jungtis su reguliuojamu šoniniu trišakiu
  • Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
  • Šoninis trišakis idealiai tinka kaip drėkinimo žarnos jungtis
T-formos jungtis su trimis jungtimis
  • Lengvas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimas
Žarnos fiksatorius
  • Patogus Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos arba drėkinimo žarnos sandarinimas
I-formos jungtis su dviem jungtimis
  • Lengvas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimas
Ergonomiškas dizainas
  • Lengva naudoti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 4
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 103 x 101 x 33

Komplektacija

  • T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi: 4 Piece(s)
  • I-formos jungtys: 4 Piece(s)
  • Žarnų stabdikliai, dideli: 5 Piece(s)

Įranga

  • Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Gėlynai, daržovių lysvės
