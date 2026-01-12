Laistymo jungčių komplektas
Jungčių rinkinyje yra įvairių T-formos, I-formos ir sandarinimo jungčių, kurios papildo Kärcher lietaus sistemą Rain System™ ir pasiūlo sujungimo galimybes papildomoms Kärcher lietaus sistemos Rain System™ žarnoms.
Jungčių rinkinys yra efektyvios Kärcher Rain System™ laistymo sistemos praplėtimo rinkinys, o jo sudėtyje yra 4 T-formos jungtys, 4 I-formos jungtys ir 5 sandarinimo jungtys. T-formos jungtys sujungia tris Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnas arba drėkinimo žarnas, o I-formos jungtis sujungia dvi žarnas. T-formos jungties šoniniame trišakyje yra reguliuojamas vandens kiekis ir slėgis ir idealiai tinka drėkinimo žarnos sujungimui. I-formos jungtis geriausiai tinka drėkinimo žarnos tvirtinimui prie Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos galo arba dviejų Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų sujungimui. Sandarinimo jungties pagalba suklotos arba sutrumpintos žarnos gali būti sujungiamos bet kurioje vietoje. Žarnų montavimui nereikia įrankių naudojimo ir yra ypač paprastas: žarna paprasčiausiai įkišama į jungtį ir sutvirtinama veržlės pagalba. Kärcher Rain System™ lietaus sistema gali būti pritaikyta bet kuriame sode ir puikiai veikia su SensoTimer laistymo reguliatoriumi, kai reikia laistymo kontrolės.
Savybės ir privalumai
Prailginimo rinkinys Kärcher Rain System™ lietaus sistemai
- Kärcher Rain System™ lietaus sistemos prailginimas
T-formos jungtis su reguliuojamu šoniniu trišakiu
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
- Šoninis trišakis idealiai tinka kaip drėkinimo žarnos jungtis
T-formos jungtis su trimis jungtimis
- Lengvas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimas
Žarnos fiksatorius
- Patogus Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnos arba drėkinimo žarnos sandarinimas
I-formos jungtis su dviem jungtimis
- Lengvas Kärcher Rain System™ lietaus sistemos žarnų ir drėkinimo žarnų sujungimas
Ergonomiškas dizainas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|103 x 101 x 33
Komplektacija
- T-formos jungtis su vandens srauto reguliatoriumi: 4 Piece(s)
- I-formos jungtys: 4 Piece(s)
- Žarnų stabdikliai, dideli: 5 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
Priedai
Laistymo jungčių komplektas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.