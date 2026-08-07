Vienkartinės šluostės EasyFix Mini grindų antgaliui
15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix Mini“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios fiksacijos juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.
Kai darbus reikia atlikti greitai, „EasyFix Mini“ vienkartinių šluosčių rinkinys su 15 inovatyvių vienkartinių šluosčių, pagamintų iš aukštos kokybės sugeriančios medžiagos, užtikrina, kad visada turėsite „EasyFix Mini“ grindų antgaliui paruoštas švarias šluostes. Dėl optimalaus purvo pašalinimo ir didelio kiekio nešvarumų surinkimo vienkartinės šluostės užtikrina kruopščius ir higieniškus visų kietų paviršių valymo rezultatus - net kampuose ir aplink kraštus. Naudojant lipnios fiksacijos sistemą, jas galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie „EasyFix Mini“ grindų antgalio, skirto garų valytuvui. Tiesiog prispauskite „EasyFix Mini“ grindų antgalį prie šluostės šono, kuriame yra geltonos lipnios juostelės ir jis yra paruoštas naudojimui. Po valymo šluostes galima tiesiog išmesti su buitinėmis šiukšlėmis. Vienkartinės šluostės apsaugo jus nuo varginančių ir daug laiko reikalaujančių pastangų skalbiant nešvarias šluostes.
Savybės ir privalumai
Visada po ranka turėsite švarią šluostę
- Akinantiems valymo rezultatams.
Paprasta ir higieniška, nereikia plauti
- Vienkartinis audinys išlaisvina nuo varginančio ir daug laiko reikalaujančio purvinų šluosčių skalbimo.
Lipnios fiksacijos sistema
- Paprastas ir greitas šluostės pritvirtinimas dėka lipnios fiksacijos juostelių.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Audinys uždengia visas grindų antgalio puses
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Aukštos kokybės ir puikiai sugerianti medžiaga
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
Itin tinka nedidelėms patalpoms ir sunkiai pasiekiamoms vietoms
- Puikiems valymo rezultatams ir didesniems valomiems paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 118 x 3
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)