CarpetPro Kilimų valiklis tabletėmis iCapsol RM 760, 16Tabletės
Giluminis kilimų valiklis tabletėmis vandenyje tirpioje plėvelėje. Su išmaniąja iCapsol technologija tekstilinių paviršių valymas be jokio skalavimo. Tinka visų tipų tekstilinėms grindų dangoms (įskaitant vilnos pluoštą).
CarpetPro Kilimų valiklis tabletėmis iCapsol RM 760 užtikrina puikius valymo rezultatus ir ypač trumpą džiūvimo laiką dėl naujoviškos iCapsol technologijos. Tirpstamosios tabletės yra atskirai supakuotos į praktišką, vandenyje tirpią plėvelę, todėl labai lengva dozuoti reikiamą kiekį ir jas naudoti saugiai. Galingas ir efektyvus kilimų valiklis naudojamas su plaunančiu siurbliu Puzzi ar kilimų valymo mašinomis patikimai pašalina net sunkiasvores alyvas, riebalus ir mineralinius nešvarumus. Skalauti nereikia, nes naujoviška, laiką ir kaštus taupanti iCapsol technologija valant tekstilines grindų dangas tiesiogine prasme apgaubia nešvarumus, jie džiūdami kristalizuojasi, o vėliau tiesiog išsiurbiami vakuuminiu siurbliu. Šis giluminis valiklis be fosfatų yra sertifikuotas "Woolsafe", todėl gali būti naudojamas ne tik sintetiniams pluoštams, bet ir natūraliems vilnos pluoštams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (Tabletės)
|16
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|20
|pH
|8,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|72 x 61 x 141
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Tekstiliniai paviršiai