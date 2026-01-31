Flīsa filtra maisi WD 2/3 4pc
Īpaši izturīgie filtru maisiņi ir īpaši izstrādāti Kärcher mitrajiem un sausajiem putekļsūcējiem WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery un KWD 1–KWD 3, kā arī SE 4001/SE 4002 tīrītājiem.
Filtru maisiņi ir pielāgoti Kärcher mitrajiem un sausajiem putekļsūcējiem WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery un KWD 1 līdz KWD 3, kā arī Kärcher tīrītājiem SE 4001 un SE 4002. Tiem ir ārkārtīgi izturīgs materiāls un augsts putekļu aiztures līmenis. Tie ir ideāli piemēroti rupju un mitru netīrumu nosūkšanai. Pavisam piegādes komplektā ir iekļautas četri maisi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|4
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 200 x 12
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi