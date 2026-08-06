Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Īpašības un ieguvumi
Iespēja tieši pārslēgties starp tīrīšanu ar ķīmiskiem līdzekļiem un augstspiediena tīrīšanuTaupa laiku, jo nav jāmaina smidzinātājs vai piederums.
Ergonomiska divu litru tvertne mazgāšanas līdzeklimĻauj bez pūlēm paveikt ilgus tīrīšanas darbus.
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana ar integrētu aizvaruAtvieglo precīzu, trīspakāpju mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Optimālai putu kvalitātei. Novērš iespējamu mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanu.
Pamatnes korpuss ar izturīgu niķeļa pārklājumu
- Īpaši izturīga un stabila konstrukcija.
- Vajadzības gadījumā atvieglo agresīvas iedarbības mazgāšanas līdzekļu lietošanu.
Izsmidzināšanas leņķa pielāgojams iestatījums
- Ļoti precīza putu strūkla.
- Ļauj droši strādāt lielākos attālumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|700 - 800
|Sprauslas izmērs (mm)
|45
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Dozēšana (%)
|1 - 2 - 4
|Tvertnes tilpums (l)
|2
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.5
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu un ražošanas iekārtu tīrīšanai automobiļu, ražošanas un lauksaimniecības nozaru uzņēmumos.
- Būvniecība (būvniecības mašīnu, sastatņu, korpusu, aprīkojuma tīrīšana)
Piederumi
Atrast Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.