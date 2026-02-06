Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле
Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.
При помощи удобной насадки для автомобиля, которой могут быть оснащены хозяйственные пылесосы, можно легко очистить любые текстильные поверхности в салоне автомобиля (обивку сидений, коврики и т. д.) и его багажнике. Эта насадка подходит и для уборки в доме, например, для чистки матрасов и мягкой мебели.
Особенности и преимущества
Насадка оптимизированной конструкции для надежного устранения загрязнений
Насадка хорошо лежит в руке и удобна в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|NW 35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,08
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,214
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|258 x 105 x 40
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Коврики для ног
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы