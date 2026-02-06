Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле

Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.

При помощи удобной насадки для автомобиля, которой могут быть оснащены хозяйственные пылесосы, можно легко очистить любые текстильные поверхности в салоне автомобиля (обивку сидений, коврики и т. д.) и его багажнике. Эта насадка подходит и для уборки в доме, например, для чистки матрасов и мягкой мебели.

Особенности и преимущества
Насадка оптимизированной конструкции для надежного устранения загрязнений
Насадка хорошо лежит в руке и удобна в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) NW 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,08
Вес (с упаковкой) (кг) 0,214
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 258 x 105 x 40
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Коврики для ног
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Матрасы
